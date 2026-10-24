Die schwer bewaffneten Täter schossen mehrere Minuten lang auf die Trauergemeinde einer christlichen Kirche. Acht Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Nach einem tödlichen Angriff auf eine christliche Kirche hat Jordanien die Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land verschärft. Acht Menschen wurden getötet, als Bewaffnete während einer Beerdigung auf Trauergäste schossen. Rund 40 weitere Menschen wurden verletzt. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurden am Samstag insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen an Einkaufszentren, ausländischen Botschaften und anderen öffentlichen Einrichtungen verstärkt.



Die US-Botschaft in Amman rief amerikanische Staatsbürger zu erhöhter Wachsamkeit auf. Sie sollten die Mitteilungen der jordanischen Behörden verfolgen und besonders an Orten mit erkennbarem Bezug zu den Vereinigten Staaten vorsichtig sein.

Hamoud: Bewaffnete eröffnen bei Beerdigung das Feuer

Der Angriff ereignete sich am Freitag in der griechisch-orthodoxen St.-Georgs-Kirche im Dorf Hamoud in der südjordanischen Provinz Karak.



Nach Angaben der Associated Press zeigen Aufnahmen des jordanischen Staatsfernsehens mehrere bewaffnete Männer, die sich der Kirche nähern und das Feuer eröffnen. Auf den Bildern sind offenbar drei Angreifer zu erkennen. Wie viele Täter tatsächlich beteiligt waren, haben die Behörden bislang nicht bestätigt.



Ein Augenzeuge berichtete, die Schüsse seien etwa 15 Minuten nach Beginn der Trauerfeier gefallen. Die Menschen seien in Panik geraten und hätten versucht, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Samstag auf acht. Nach Angaben des jordanischen Staatssenders Al-Mamlaka starb ein weiterer Schwerverletzter im Militärkrankenhaus von Karak. Gesundheitsminister Ibrahim al-Budour erklärte, ein weiterer Patient befinde sich nach schweren inneren Verletzungen und Blutverlust weiterhin in kritischem Zustand.



Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Petra wurden am Samstagmorgen noch 27 Verletzte in mehreren Krankenhäusern behandelt.

Seven people martyred and 34 injured when gunmen opened fire during a funeral at Saint George Greek Orthodox Church in Hamoud, Karak, southern Jordan, Today (Friday, October 23, 2026). Mourners had gathered to bid farewell to a member of their community when the attack unfolded. Jordan’s security director confirmed the casualty figures, with 27 of the wounded still receiving medical treatment at the latest briefing. Jordan’s Interior Minister Mazen al‑Faraya described the shooting as a terrorist attack carried out by a group of extremists. He said security forces were working around the clock to find those responsible, We ask you to keep our martyrs, the injured, and their families in your prayers. We will continue to share updates as more information becomes available. — Eastern christians (@Easternchristns) October 23, 2026

Jordanien fahndet nach Tätern – Polen bestätigt betroffene Familie

Die jordanischen Sicherheitskräfte suchen weiterhin nach den Angreifern. Innenminister Mazin al-Farrayeh bezeichnete die Tat als terroristischen Angriff extremistischer Täter. Ob diese Verbindungen zu bekannten Terrororganisationen im In- oder Ausland haben, lasse sich derzeit nicht sagen.



Bislang bekannte sich keine Organisation zu dem Anschlag.



Auch Polen ist von der Gewalttat betroffen. Das Außenministerium in Warschau bestätigte, dass eine polnisch-jordanische Familie unter den Betroffenen ist. Ob Familienmitglieder getötet oder verletzt wurden, teilte das Ministerium nicht mit.

Jordaniens König Abdullah II. besuchte am Freitag die Stadt Karak und sprach mit Verletzten. Er kündigte an, die Verantwortlichen mit aller Härte zu verfolgen.

Jordaniens König Abdullah II. (Mitte) beim Besuch der Opfer des Kirchenanschlags im Militärkrankenhaus von Karak am 23. Oktober. © Royal Court of Jordan/imago

Ministerpräsident Dschafar Hassan verurteilte den Angriff als Ausdruck terroristischer Ideologie und blinden Extremismus. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.



Das mehrheitlich muslimische Jordanien gilt trotz der Konflikte in seiner Nachbarschaft als vergleichsweise stabil. Angriffe auf christliche Einrichtungen sind selten.

Allerdings war Karak bereits 2016 Schauplatz schwerer Gewalt. Damals töteten bewaffnete Angreifer zehn Menschen, darunter sieben Polizisten, bei einer Serie von Attacken in der Region. Jordanische Sicherheitskräfte erschossen die Täter nach einem stundenlangen Einsatz.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema