Der 72-jährige Mediziner führt die Dachorganisation der jüdischen Gemeinden seit 2014. Nun hat ihn das Präsidium für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.

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Josef Schuster bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das Präsidium bestätigte den 72-Jährigen am Sonntag in Frankfurt am Main im Amt, wie der Zentralrat mitteilte. Es ist Schusters vierte Amtszeit an der Spitze der Dachorganisation, die bis 2030 läuft. Der Würzburger steht dem Zentralrat seit 2014 vor.

Schuster ist zudem Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Präsident des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Die Präsidentschaft des Zentralrats ist ein Ehrenamt. In dieser Funktion vertritt Schuster den Zentralrat bei Gesprächen mit Politik, Medien und Religionsgemeinschaften.

Ein Schwerpunkt seiner zurückliegenden Amtszeit war laut Mitteilung die Eröffnung der ersten Jüdischen Akademie in Deutschland Anfang November in Frankfurt am Main.

Fokus auf die nächste Generation

Als Ziel seiner neuen Amtszeit formulierte Schuster: „Juden müssen in Deutschland angstfrei leben können. Unsere Gemeinden sollen sich entfalten können.“ Bei der Entwicklung der jüdischen Gemeinden wolle er den Fokus zunehmend auf die nächste Generation legen. „Unsere Aufgabe ist es, unseren Kindern und Enkeln gute Voraussetzungen zu hinterlassen und ihnen schon jetzt Raum zum Mitgestalten zu geben“, erklärte Schuster laut Mitteilung.

Neue Vizepräsidenten im Amt

Zu Schusters Stellvertretern wählte das Präsidium Daniel Neumann aus Darmstadt und German Djanatliev aus Nürnberg. Sie treten die Nachfolge des Offenbachers Mark Dainow und des Kölners Abraham Lehrer an, die das Amt zuvor jeweils zwölf Jahre lang innegehabt hatten.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist die religiöse, politische und gesellschaftliche Interessenvertretung der über 100 jüdischen Gemeinden im Land. Die Ratsversammlung ist sein höchstes Entscheidungsgremium und tagt einmal im Jahr. (mit epd)

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