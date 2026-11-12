Im einstigen Jüdischen Waisenhaus in Berlin-Pankow kamen auch Schülerinnen aufs Podium. Die Zeitzeugen, um deren Geschichte es geht, leben nicht mehr.

Am Zaun des ehemaligen Jüdischen Waisenhauses an der Berliner Straße in Berlin-Pankow liegen Rosen. Hier sind wie jedes Jahr am 9. November die Tafeln mit den Namen der rund 800 jüdischen NS-Opfer aus Pankow aufgehängt worden, bis Januar.



Am Mittwochabend fand hier das 80. Waisenhausgespräch statt, eine Veranstaltungsreihe der Cajewitz-Stiftung, die das Haus 1999 nach jahrelangem Leerstand gekauft und restauriert hat. Die Begegnung zwischen den Generationen ist Stiftungszweck und der Mittwochabend ein Musterbeispiel.