Jürgen Vogel über Luna Jordans plötzlichen Tod: „Dinge macht man nicht unbedingt öffentlich“

„Jeder hat eine bestimmte Art zu trauern.” Mit diesem schlichten, aber wahren Satz erklärt Jürgen Vogel (58), warum er sich erst jetzt zum Tod von Luna Jordan geäußert hat.



In einem Facebook-Video wendet sich der Schauspieler zum Start der sechsten Staffel von „Jenseits der Spree” an die Fans. Jordan, die in der Serie seine Tochter spielte, war am 13. Mai 2026 im Alter von nur 25 Jahren gestorben.



Dass Vogel öffentlich schwieg, war nicht unbemerkt geblieben. Es habe Reaktionen gegeben, sagt er, und räumt mit einem Missverständnis auf. Gleichgültigkeit sei nicht der Grund gewesen.

Vogel und Jordan verband nicht nur die Serie

Vieles sei aber privat, so Vogel, und das Sprechen darüber nicht einfach: „Dinge macht man nicht unbedingt öffentlich.” Zugleich sollte kein falscher Eindruck entstehen. Man wolle Luna nicht „einfach so aus unserem Herzen und aus unserem Leben” streichen.



Alle würden „Luna ganz doll vermissen von Herzen”, sagt Vogel im Namens des Teams. Ihr Tod sei „ein riesiger Einschnitt”, zumal man „sechs Jahre mit Luna verbringen” durfte.



Beide Schauspieler verbindet nicht nur die Serie, sondern auch die Stadt: Vogel stammt zwar aus Hamburg, zog aber schon 1985 nach Berlin, wo er anfangs mit seinem Kollegen Richy Müller in einer WG lebte. Heute wohnt er in Charlottenburg.

Wer war Luna Jordan?

Luna Jordan wurde in Berlin geboren, als Tochter der österreichischen Schauspielerin Bettina Ratschew. Schon im jungen Alter stand sie vor der Kamera und spielte unter anderem im „Polizeiruf 110“ und in der Serie „Euphorie”.



Ihre vielleicht bekannteste Rolle aber war Stella in „Jenseits der Spree”, besagter Krimi-Serie im ZDF. Seit 2021 ermittelt Vogel darin als Kriminalhauptkommissar Robert Heffler, Jordan spielte seine Tochter.



Ihren Abschied zeigte das ZDF am 16. Oktober: Die Auftaktfolge „Kontrollverlust” begann mit der Tafel „In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan”. In der Serienfiktion begibt sich Stella auf eine Reise nach Südamerika. Die siebte Staffel wird bereits gedreht. Ohne sie.

Die Todesursache ist nur der Familie bekannt

Dass Jordan weit über die Serie hinaus Eindruck hinterließ, zeigt ihre Laufbahn. Für ihre Rolle in „Fuchs im Bau” erhielt sie 2022 sogar den Österreichischen Filmpreis.



In ihrer Dankesrede sprach sie über sexualisierten Missbrauch in der Film- und Theaterbranche. In einer NDR-Dokumentation schilderte sie außerdem, wie belastend frühe schwierige Rollen für junge Schauspieler sein können.

Finales Farewell mit Luna Jordan: „Wake Up“

Ein letztes Wiedersehen mit Luna Jordan steht ab dem 23. Oktober in der ZDF-Serie „Wake Up” an, die dann in der Mediathek bereitsteht. Jordan spielt darin Emilia, eine junge Frau, die während einer Angsttherapie eine ungewöhnliche Erfahrung macht.



Die Produktion wurde beim Filmfest München als beste TV-Serie ausgezeichnet. ZDFneo zeigt sie ab dem 28. Oktober um 21.45 Uhr linear. Für die Beatles-Serie „Hamburg Days” war Jordan eigentlich noch als Fotografin Astrid Kirchherr vorgesehen. Die Rolle übernimmt nun Lea Drinda.



Zur Todesursache von Luna Jordan möchte sich die Familie nicht öffentlich äußern.

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