Nach mehreren Angriffen von Migranten-Gangs auf Jugendliche in Brandenburg hat Innenminister Jan Redmann (CDU) Zeugen aufgerufen, sich nicht von Gewalttätern unter Druck setzen zu lassen. Wer sich von Tatverdächtigen bedroht fühle oder entsprechende Beobachtungen mache, solle dies konsequent zur Anzeige bringen.



„Und danach?“, fragt Klaus D. „Danach werden die Täter von unserer ‚Kuscheljustiz‘ zur x-ten Bewährungsstrafe verurteilt. Solange unsere Justiz in ihrem Ermessensspielraum immer am unteren Level bleibt, wird sich nichts ändern. Vielleicht muss die Richterschaft mal betroffen sein?“



Klaus D. hat viele Jahre im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Inzwischen hat er Berlin den Rücken gekehrt, worüber er sehr froh ist. Jahrzehntelang war er ehrenamtlicher Jugendschöffe: in Magdeburg, Halle und Eisenhüttenstadt und schließlich zehn Jahre lang in Berlin, am Amts- und am Landgericht. Oft ging es dabei um Gewalttäter. Meist waren es junge Männer, großenteils mit Migrationshintergrund – arabischer und türkischer, aber auch ukrainischer oder polnischer Herkunft.

Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erläutert Klaus D., warum die Urteile aus seiner Sicht oft so milde ausfallen: „Die Richterinnen oder Richter haben sich leider sehr oft auf die Einschätzung der Jugendgerichtshilfe gestützt.“



Das habe mitunter absurde Züge getragen: „So wurde zum Beispiel vor Gericht positiv hervorgehoben, dass jemand seine Freundin geschwängert hat und er nunmehr bereit sei, Verantwortung zu übernehmen“, erinnert er sich an einen Fall aus Berlin. Überprüfen ließen sich die Beteuerungen des Angeklagten im Prozess nicht.

Bewährung statt Haft: Gewalttäter oft mehrfach verschont

Aus seiner Praxis hat der frühere Schöffe noch einen weiteren Berliner Fall parat: Ein junger Mann sollte hundert Arbeitsstunden bei einer gemeinnützigen Einrichtung ableisten und dabei unter anderem einen Zaun streichen. An den ersten beiden Tagen kam er noch pünktlich zur Arbeit, danach erschien er ein bis zwei Stunden zu spät oder gar nicht. „Aber dass er überhaupt mal am Arbeitsort erschienen ist, wurde ihm überaus positiv angerechnet“, erinnert sich Klaus D. „Seine Entschuldigungen wurden alle akzeptiert. Aber wenn man weiß, dass die Straßenbahn unpünktlich ist, muss man eben früher losgehen.“



Mit seinem Votum sei er des Öfteren an der Richterin oder dem Richter wie auch an der Schöffin gescheitert, sagt er. „Ich habe mehrfach versucht, eine Freiheitsstrafe zu erreichen, und dann wurde es nur eine Bewährungsstrafe.“

Gefahr durch Jugendbanden: Melden Sie sich bei uns! Haben Sie in Berlin und Brandenburg Jugendgewalt erlebt oder beobachtet? Die Redaktion der Berliner Zeitung möchte erfahren, was passiert ist. Betroffene und Augenzeugen können sich per E-Mail an jugendgewalt-in-berlin@berliner-zeitung.de wenden – auf Wunsch auch anonym.

Im Gerichtssaal bekamen die Schöffen auch die Verletzungen der Opfer zu sehen, auf Fotos aus der Gerichtsmedizin. „Und ich habe immer wieder gestaunt, wie oft das Gericht Bewährung vergeben hat – manche haben schon das vierte oder fünfte Mal Bewährung bekommen“, sagt Klaus D.

Innenminister Redmann: „Fehlgeschlagene Integration“

Seiner Meinung nach hat die Jugendgerichtsbarkeit ein grundsätzliches Problem: „In der Regel haben Richter wenig Ahnung vom Hintergrund eines Straftäters. Eine entscheidende Rolle spielt deshalb die Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe. Ich habe selten erlebt, dass die Jugendgerichtshilfe mal eine kritische Bewertung zu einem Straftäter abgegeben hat.“



Die Jugendgerichtshilfe (JGH) ist ein Fachdienst des Jugendamts. Ihre Sozialpädagogen werden von Gesetzes wegen immer dann eingeschaltet, wenn Jugendlichen oder Heranwachsenden eine Straftat vorgeworfen wird. Sie führen Gespräche mit dem Beschuldigten und oft auch mit den Eltern und beleuchten Lebenslauf, familiäres Umfeld, schulische oder berufliche Situation sowie die Reifeentwicklung. In der Hauptverhandlung gibt ein Vertreter der JGH eine mündliche Empfehlung ab. Bei Heranwachsenden zwischen 18 und 20 Jahren beurteilt sie vor allem, ob noch das Jugendstrafrecht oder bereits das härtere Erwachsenenstrafrecht angewendet werden sollte.



Brandenburgs Innenminister Redmann bezeichnete die Fälle massiver Jugendgewalt als ein Zeichen von „fehlgeschlagener Integration“. Die Gruppen der Tatverdächtigen seien in Teilen homogen. „Man spricht dieselbe Sprache, hat die gleiche Religion und ähnliche Wertvorstellungen“, sagte er der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. Fehlgeschlagene Integration zeige sich auch in den Elternhäusern.

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