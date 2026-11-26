Vorbild ist ein NRW-Programm gegen kriminelle Karrieren. Die Opposition spricht von Versagen. Zudem wirft sie der Koalition Kürzungen vor.

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Zwei Polizistinnen am Potsdamer Hauptbahnhof: Dort sollen Jugendliche am 12. November einen 15-Jährigen durchsucht und geschlagen haben – da half auch keine Plakatkampagne.

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Der Brandenburger Landtag hat am Donnerstag über Jugendgewalt debattiert. Grundlage war ein Antrag von SPD und CDU mit dem Titel „Sicher aufwachsen in Brandenburg – Jugendgewalt durch Prävention und konsequentes Handeln eindämmen“.

Die Fraktionen beziehen sich darin auf schwere Übergriffe in Potsdam sowie in Frankfurt (Oder). Binnen sechs Monaten soll die Landesregierung ein Konzept mit Zeitplan und berechnetem Personal- und Geldbedarf vorlegen.

Koordinierungsstelle für Intensivtäter: Behörden sollen enger zusammenrücken

Kern des Antrags ist eine landesweite Koordinierungsstelle für junge Menschen, die durch schwere Gewalt auffallen oder immer wieder Straftaten verüben. Polizei, Jugendhilfe, Staatsanwaltschaften und Schulen sollen darin überwiegend virtuell kooperieren.

Feste Kontaktpersonen, regelmäßige Fallkonferenzen und verbindliche Pläne mit Fristen sollen schnellere Reaktionen ermöglichen. An Brennpunkten soll mehr Polizei präsent sein, eine Verstärkung der Jugenddezernate bei den Staatsanwaltschaften soll geprüft werden.

„Kurve kriegen“: Programm aus Nordrhein-Westfalen als Vorbild

Hinzu kommt ein Präventionsprogramm nach dem Muster der NRW-Initiative „Kurve kriegen“, das zunächst in Modellregionen laufen soll. Die Rechnung der Antragsteller: Eine Teilnahme kostet dort im Schnitt etwa 30.000 Euro über zweieinhalb Jahre. Eine Intensivtäterkarriere bis zum 25. Lebensjahr kann laut Modellrechnungen rund 1,7 Millionen Euro verursachen.

Außerdem sollen Eltern bei schwerer und wiederholter Gewalt stärker in die Pflicht genommen werden, notfalls auch mit familiengerichtlichen Schritten. Bei ausländischen Tätern verlangt der Antrag, im Einzelfall eine Ausweisung zu prüfen und dabei die Schutzrechte Minderjähriger zu wahren.

BSW-Sprecher Falk Peschel wirft SPD und CDU Versagen vor

Scharfe Kritik kam von Falk Peschel, jugendpolitischer Sprecher der BSW-Fraktion. „Der Antrag der Koalition müsste mit einer Entschuldigung gegenüber den Menschen in diesem Land beginnen“, sagte er laut Pressemitteilung seiner Fraktion. SPD und CDU hätten seit mehr als zehn Jahren, vor allem seit 2015, in der Sicherheits-, Migrations- und Bildungspolitik versagt.

Peschel hielt der Koalition zudem einen Widerspruch vor: Im Haushalt 2027/28 wolle sie an mehreren Stellen bei der Prävention kürzen, das BSW habe dagegen Änderungsanträge eingebracht. Welche Posten betroffen sind, sagt die Fraktion nicht.

Schlaatz und Hauptbahnhof: Mehrere Angriffe in Potsdam binnen Wochen

Wie drängend das Thema ist, zeigen Polizeimeldungen aus Potsdam. Am 20. November sollen im Schlaatz etwa elf Jugendliche Geld von einem 32-Jährigen verlangt haben. Als er sich weigerte, schlugen sie ihn laut Polizei, auch als er schon am Boden lag. Die Gruppe entkam.

Am 12. November traf es am Hauptbahnhof einen 15-Jährigen: Nach einer Frage nach Vapes wurde er durchsucht und geschlagen, als Tatverdächtiger gilt ein 16-Jähriger. Die Ermittlungsgruppe „Iuventus“ prüft bei mehreren Fällen, ob sie zusammenhängen.

Brandenburg an der Havel: Jugendlicher nach Attacke im Krankenhaus

Im Februar sollen zwei Jugendliche in der Neuendorfer Straße in Brandenburg an der Havel einen Gleichaltrigen wegen weniger Euro geschlagen und getreten haben. Er musste stationär behandelt werden. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen, kamen auf Weisung der Staatsanwaltschaft aber wieder frei.

Am 17. Oktober flog in der Altstadt ein Böller aus einer Vierergruppe in Richtung zweier Kinder von zwölf und 13 Jahren, verletzt wurde niemand. Die Fälle sind eine Auswahl aus Polizeimeldungen und keine Statistik. Es geht um Vorwürfe, nicht um festgestellte Schuld.

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