Helm, Gurt, Zuckersteuer: Vater Staat schützt uns wie eine Mutter vor allem. Aber was ist mit Jugendgewalt? Unser Kolumnist neigt zu Staatsgewaltverherrlichung.

Im Hausflur piept es, minütlich. Während ein Mieter verreist ist, informiert die Batterie seines Rauchmelders über ihren Erschöpfungszustand. Das kann nun wochenlang so gehen. Brandschutz ist Gesetz. Ein Glück.



Der Staat behütet seine Menschen vor vielerlei Ungemach. Er sorgt dafür, dass sie sich in Autos angurten und auf Baustellen Helme tragen. Bald bewahrt er sie mittels einer Steuer vor lebensgefährlichem Zuckerwassermissbrauch. Vater Staat ist eine gute Mutter.

Frankfurt (Oder): Prügel vor der Schule

Er kann sich aber nicht um alles kümmern. Auch ich sah diese Videos neulich aus Frankfurt an der Oder: Ein blond gelockter Teenager wurde von einer Meute Gleichaltriger gegen den Zaun vor seiner Schule gedrängt. Der Ablauf wirkte geübt, fast choreografiert.



Erst wird im Wasgucksdu?-Stil gemotzt, dann schlägt einer zu, dann mehrere, schnell liegt der Junge am Boden, manche treten weiter auf ihn ein, gern gegen seinen Kopf. Andere zücken Smartphones, selbstredend nicht für Hilferufe, sondern um die Heldentat zu dokumentieren.

Pankow: Intensivtäter auf freiem Fuß

Es heißt, im Großraum Berlin geschehe derlei in letzter Zeit häufiger, meist unverfilmt. Auch aus Potsdam hört man so Sachen. Die Berliner Zeitung sprach mit dem Vater eines 13-Jährigen, der vor einem Jahr in Pankow von einer Gruppe zusammengekickt, beraubt und sogar entführt worden war. Die Polizei fasste einen 15-Jährigen aus Pakistan, der ihr schon zuvor wiederholt aufgefallen war. Als „Intensivtäter“. Haftbefehl erging. Und wurde umgehend außer Vollzug gesetzt.

Solcherart inspiriert beging der Nachwuchsgangster weitere Raubüberfälle. Inzwischen steht er vor Gericht. Weniger wehrhafte Heranwachsende seien davor gewarnt, deshalb erleichtert aufzuatmen. Im Jugendstrafrecht, so heißt es im Text, stehe der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Etwa gegenüber Vergeltung und Schutz der Allgemeinheit. Die Erziehung der Opferfamilie hat schon mal funktioniert. Sie will die Hauptstadt verlassen.

Was soll der Staat da machen? Zuallererst warnte er die unschuldige Zivilbevölkerung. Davor, die Frankfurter Aufnahmen weiterzuverbreiten. Sie würden Gewalt verherrlichen. Zudem berührten sie die Rechte Minderjähriger. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Staat nebenbei auch mich schützen will. Und damit sich. Vor meinen niederen Instinkten. Meiner Wut. Denn ich bin – wie der Staat – ja auch ein Vater.

Klar, ich kenne grob die Rechtslage rund um fehlende Haftgründe. Andererseits bin ich mental zu schwach für die Macht der bewegten Bilder. Auf mein dunkles Selbst wirken sie staatsgewaltverherrlichend. Es will, dass von Amts wegen gegen die aktiv am Exzess Beteiligten durchgegriffen wird. Sofort. Nachhaltig.

An Beweisen mangelt es nicht. Dem Rächer in mir ist schwerlich zu vermitteln, dass die Täter ungesiebte Luft atmen. Er denkt an jüngste und wahrscheinlich künftige Opfer. Ob der Junge sich noch allein aus seinem Elternhaus wagt? Davon abgesehen bin ich kleinlich, was Tritte gegen Köpfe Wehrloser angeht. Für mich ist das versuchte Tötung. Neurologen nicken. Viele Juristen kichern.

Bielefeld: Der Held ohne Orden

Der Staat hat viel zu tun. Er muss Prioritäten setzen. Das merkt etwa der Student Chris, der sich instinktiv dazwischenwarf, als im Mai 2025 ein syrischer Islamist vor einer Bielefelder Bar um sich messerte. Chris verlor zwei Liter Blut und war drei Viertel tot. Ohne sein und das Eingreifen anderer Gäste hätte es nicht nur Schwerverletzte gegeben.

Leider konnte der Staat sich für diese staatsbürgerlebensverlängernde Tat bisher nicht erkenntlich zeigen. Chris äußerte sich gerade in einem Welt-Interview befremdet darüber, welch geringe administrative Aufmerksamkeit er genoss, verglichen mit dem Attentäter. Tja. Das Bundesverdienstkreuz ist Glanzleistungen im Dienste unserer Demokratie® vorbehalten und nicht der Ermutigung profaner Alltagshelden. Chris ist immer noch krankgeschrieben und in Psychotherapie. Menschenmengen machen ihm Angst. Vielleicht war seine Zivil- zu viel Courage.

München und Reuß: Das Dilemma der U-Haft

Ach wo, ich breche keinen Stab über den Staat. Er ist bestimmt guten Willens, aber gefangen in seinen Regeln. In München steht ein Syrer vor Gericht, der bei einer Gruppenvergewaltigung mitgewirkt haben soll. Monate davor war er aus einer anderen Untersuchungshaft entlassen worden. Dorthin war er unter dem dringenden Verdacht gelangt, sich an einer 16-Jährigen vergangen zu haben.

Das Opfer war wegen seines seelischen Zustands auch nach 40 Tagen noch nicht vernehmungsfähig. Deshalb reichten die Indizien nicht, um das Freiheitsrecht des mutmaßlichen Täters länger einzuschränken. Der Staatsanwalt ließ ihn erst einmal laufen. Beschleunigungsgebot. So sind die Regeln. Wegen dieser ersten Tat wurde der Mann inzwischen verurteilt. Der Rechtsstaat hat einen Preis, den er selbst nicht begleichen muss. Die Zweitvergewaltigte zahlt ihn lebenslang.

Der Vergleich mag hinken, aber derweil sitzt Heinrich XIII. Prinz Reuß seit bald vier Jahren in Untersuchungshaft. Er soll rädelsführend geplant haben, mit einem Geriatrie-Kommando die Bundesregierung hinwegzuputschen. Im Auftrag einer „Erdallianz“. Ließe man den greisen Blaublüter – meinethalben mit Fußfessel – auf die Menschheit los, wäre er ein Risiko für niemanden. Doch in diesem Fall scheint mir der Staat ganz entschieden so zu tun, als fürchte er nicht nur Flucht und Verdunkelung, sondern sich auch vor Wiederholungstaten.

Dornbirn: 300 Taten, keine Konsequenz

Mir fällt gerade auf, dass meine Fallsammlung auszuufern droht. Das mag daran liegen, dass es sich nur um Einzelfälle handelt. Alles rein anekdotisch. Nur einen noch, bitte. Den imposantesten Ausdruck des Staatsdilemmas. Ihn liefern zwei 13-Jährige.

Nach Polizeiangaben schlugen sie soeben einen 72-Jährigen hinterrücks nieder, traten dem da vermutlich schon bewusstlosen Rentner gegen den Kopf und entnahmen ihm seine Börse. Dem unternehmungslustigen deutsch-syrischen Duo schreibt die Behörde allein für 2026 bereits 300 „Vermögens- und Gewaltdelikte“ zu. Drei. Hun. Dert. Der Staat führt Buch. Immerhin. Mehr geht anscheinend nicht.

Auch diesmal wurde die Rasselbande „in die Obhut ihrer Eltern“ entlassen. Diese Obhut soll offenbar genügen, um die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen. Sie sind noch nicht strafmündig. Kann man halt nix machen. Außer warten, bis sie 14 sind. Bei wie vielen der 300 Straftaten gibt es Opfer, die länger leiden als nur für den Moment? Wie viele kommen noch dazu? Manche schütteln sich, und das Leben geht weiter. Bei anderen bleiben Nervosität und Albträume. Der Rentner wird vielleicht seines Restlebens nicht mehr froh.

Abschließend die beruhigende Nachricht: Das passiert gerade in Dornbirn, Österreich. Ganz anderer Staat. Der Rauchmelder schlägt Alarm, aber Löscharbeiten finden nicht statt. Hier undenkbar.

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