Ein Jugendlicher wird am Donnerstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

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Die Berliner Polizei wurde am Donnerstagabend in die Düppelstraße (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) alarmiert. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurde dort ein 17-Jähriger mit lebensgefährlichen Schussverletzungen vorgefunden.



Der Jugendliche musste notoperiert werden. Zu den Hintergründen sowie zu einem möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei noch keine Angaben. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen. Im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenalle erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

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