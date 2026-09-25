Kriminalität

Schüsse fallen in Steglitz: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt – Mordkommission ermittelt

Ein Jugendlicher wird am Donnerstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Foto von Autor/Autorin: Eva Maria Braungart
Eva Maria Braungart
1 Min
Ein 17-Jähriger wurde in Steglitz durch Schüsse lebensgefährlich verletzt.

Ein 17-Jähriger wurde in Steglitz durch Schüsse lebensgefährlich verletzt.

© Jens Kalaene/dpa

Bei Google bevorzugen

Die Berliner Polizei wurde am Donnerstagabend in die Düppelstraße (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) alarmiert. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurde dort ein 17-Jähriger mit lebensgefährlichen Schussverletzungen vorgefunden.

Der Jugendliche musste notoperiert werden. Zu den Hintergründen sowie zu einem möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei noch keine Angaben. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen. Im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenalle erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

Zustimmung wird geprüft...

Send feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema
Steglitz Polizei Mordkommission Jens Kalaene Berlin Steglitz-Zehlendorf