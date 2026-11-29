„Danke für nichts, Boomer!“, schrieb dieser Tage der 1996 geborene Spiegel-Reporter Jonah Lemm der abtretenden Generation ins Stammbuch. „Einen Scherbenhaufen“ habe sie „uns“ hinterlassen und „wundert sich auch noch selbstgefällig, dass die Gen Z auf die Straße geht“. Die jungen Menschen seien noch gar nicht wütend genug.
Generationenkonflikt
Verlust der Fortschrittsgewissheit: Junge Generation vor historischer Zäsur
Jahrhundertelang waren wir des Fortschritts gewiss. Mit KI und Klimawandel kippt die existenzielle Grundstimmung. Die junge Generation spürt es als erste.
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Gen-Z-Proteste in Berlin, Alexanderplatz: Vorbereitung auf die Demonstration
© IMAGO/Alessia Cocca