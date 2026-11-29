Jahrhundertelang waren wir des Fortschritts gewiss. Mit KI und Klimawandel kippt die existenzielle Grundstimmung. Die junge Generation spürt es als erste.

„Danke für nichts, Boomer!“, schrieb dieser Tage der 1996 geborene Spiegel-Reporter Jonah Lemm der abtretenden Generation ins Stammbuch. „Einen Scherbenhaufen“ habe sie „uns“ hinterlassen und „wundert sich auch noch selbstgefällig, dass die Gen Z auf die Straße geht“. Die jungen Menschen seien noch gar nicht wütend genug.