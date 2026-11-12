Juli Zeh über Berlins bekanntesten Club: „Das Berghain ist eigentlich eine ziemlich schroffe Veranstaltung“

Juli Zeh nennt das Friedrichshainer Berghain in einem Podcast „schroff“ und spricht von einer „Flexerveranstaltung“. Clubgänger und Stammgäste zeigen sich im Netz wenig angetan.

Juli Zeh: Für sie war das Berghain nur die Einflugschneise für andere Cluberfahrungen in Berlin.

Das Berghain ist ohne Zweifel der berühmteste Club der Stadt, ein von Sagen umwobener Ort, immer ein Gesprächsthema. Daran ändern auch die internationalen Clubrankings nicht, in denen das Berghain zuletzt immer weiter abrutschte.



War der Techno-Club am Wriezener Bahnhof in Friedrichshain 2009 noch auf Platz Eins der „Top 100 Clubs“-Liste des britischen Fachmagazins DJ Mag, reichte es 2026 nur noch für Rang 21.

Man kann die Zahl aber auch so lesen: Das Berghain ist der einzige Berliner Club, der es überhaupt noch in die Top 100 schafft. Aus Deutschland kamen sonst nur noch das Bootshaus in Köln (Platz 11) und das Open Ground in Wuppertal (Platz 100) in die Auswahl.

Berghain im DJ-Mag-Ranking: Von Platz Eins 2009 auf Rang 21 im Jahr 2026

Klangvolle Namen wie das Watergate aus früheren Rankings gibt es nicht mehr. Nachdem der Club an der Oberbaumbrücke seinen Betrieb zum Jahresende 2024 nach 22 Jahren einstellte, wurde er ab dem Ranking 2025 nicht mehr geführt.

Insofern: Freuen wir uns über das Berghain, darüber, dass es noch immer einer der bekanntesten Techno-Clubs der Welt ist. Und darüber, dass das Berghain nach wie vor polarisiert und seine Besucher mit ganz unterschiedlichen Eindrücken und Emotionen in den Morgen entlässt.

Auch Juli Zeh hat solche Eindrücke gesammelt, wie sie jetzt im Podcast „Hotel Matze“ verriet. „Das Berghain ist eigentlich eine ziemlich schroffe Veranstaltung“, findet die Schriftstellerin und ehemalige Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg.

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Bei ihr sei das Berghain nur die Einflugschneise gewesen, es gäbe andere Clubs, „die das wirklich viel liebevoller machen als jetzt dort“, so die 52-Jährige.

Das Berghain sei eine „Flexerveranstaltung“, sagt Juli Zeh, es gehe dort viel ums Zeigen des Egos. „Und jeder, der zehn Jahre im Fitnesscenter verbracht hat, geht halt gern mal hin, um ohne T-Shirt zu zeigen, wofür er sich eigentlich so wahnsinnig angestrengt hat.“

Hotel Matze: Juli Zeh zwischen Dorf im Havelland und Feiern in Berlin

Podcaster Matze Hielscher, der mit der Schriftstellerin und Juristin diesmal im Kulturpalast in Dresden gesprochen hat, hat Juli Zeh schon öfter interviewt. Zeh, die einem kleinen Dorf im Landkreis Havelland in Brandenburg lebt, habe ja wohl in den letzten Jahren das Feiern in Berlin für sich entdeckt, konstatiert er diesmal.

Zeh erwidert, das sei nicht neu für sie. Natürlich lebe sie auf dem Land, aber sie sei eigentlich eine Städterin, aus einem akademischen, urbanen Umfeld. Nun habe sie das Gegenteil, wolle aber nicht nur in einem Saft schmoren, sondern auch in eine andere Schüssel springen.

Das Berghain quasi als Kontrapunkt zum dörflichen Leben? Ihr erster Impuls dorthin zu gehen, sei Neugier gewesen, sagt Zeh, deren neues Buch „Pony Show“ gerade erschienen ist. Man müsse neugierig bleiben, findet die Autorin, auch auf das Fremde.

Berghain als Safe Space: Juli Zeh vergleicht den Club mit Karneval

Ob der Weg ins Berghain auch einer des Begehrt-Werden-Wollens sei, will der Podcaster wissen. Das sei eine krasse Komponente, bestätigt Zeh, und für sie auf jeden Fall Teil der Erfahrung. Begleitet sei das Zusammenkommen im Club von einer gewissen Anonymität.

Zeh zieht Parallelen zum Karneval: „Du kannst dich maskieren, du ziehst dir was anderes an. Du musst da nicht mit deinem Namen und deiner Alltagsidentität reingehen. Es ist ein Freiheitsraum und ein Safe Space.“ Das habe sie gecatcht.

Gleichzeitig wolle sie gar nicht so viel über das Berghain reden, es sei eigentlich nur eine Metapher und die besagte Einflugschneise für andere Clubs. Es gehe darum, einen Rahmen zu finden oder eine Tätigkeit, die sich für ein paar Stunden der Systemlogik entziehe.

Reaktionen im Netz: Clubgänger widersprechen Juli Zeh

In den Kommentaren zu dem kurzen Berghain-Ausschnitt auf Social Media berichten User von ihren eigenen Erfahrungen. Viele stimmen nicht mit der Einschätzung der Autorin überein: „Technoclubs müssen nicht liebevoll sein, sondern scheppern!“, heißt es da.

Ein Kommentator merkt an, Juli Zeh in 14 Jahren nie im Berghain gesehen zu haben. Andere schreiben: „Die Leute vergessen immer, dass niemand, wirklich gar niemand sie zwingt, ins Berghain zu gehen.“

Ein Nutzer, der sich als Stammgast bezeichnet, fragt sich, ob man tatsächlich vom selben Club spreche: „Natürlich gibt es dort auch oberkörperfreie Gym-Bros, Menschen mit ausgeprägtem Geltungsbedürfnis und gelegentlich mehr Sixpacks als musikalisches Feingefühl. Aber das Berghain auf eine Flexer-Veranstaltung zu reduzieren, ist eine ziemlich eindimensionale Betrachtung.“



Was heute gerne als exzentrische Berliner Clubästhetik konsumiert werde, sei ursprünglich auch Ausdruck einer Kultur, in der Menschen jenseits heteronormativer Vorstellungen von Körperlichkeit, Sexualität, Geschlecht und Begehren eigene Räume geschaffen hätten, so der Berghain-Verteidiger. „Für viele queere und trans Menschen sind solche Clubs deshalb nicht einfach Orte, an denen man Techno hört und möglichst extravagant aussieht. Sie können Orte sein, an denen man nicht permanent seine Existenz erklären, seine Körperlichkeit rechtfertigen oder sich den gesellschaftlichen Erwartungen an Geschlecht und Sexualität unterwerfen muss.“

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