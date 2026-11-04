Julia Ruhs darf mal wieder bei „Klar“ reportieren – diesmal über Linksextremismus

Mit Sätzen wie „Die gehen ja nicht gegen Menschen vor, nur gegen Sachen“ wurde der linke Rand zu lange schöngeredet. Von der Politik und den Leitmedien.

Da ist sie wieder, Julia Ruhs, die unkaputtbare junge Reporterin des Bayerischen Rundfunks, die bereits durch einige Stahlbäder kollegialer Ablehnung gegangen ist. Allen Anfeindungsversuchen durch ARD- und ZDF-Kollegen zum Trotz, sie liefere im Reportageformat „Klar“ nur rechtspopulistischen Kram ab, hat sie sich nicht vergraulen lassen. Und sie piekst wieder genau dorthin, wo Politik und ÖRR in den letzten Jahren Beißhemmung zeigten, nämlich in Richtung links. Gewalt von dort wurde lange Zeit abgetan mit der Floskel „Die fackeln ja nur Autos ab, die tun ja Menschen nichts“. Aber stimmt das noch so?

Der längste Stromausfall seit Kriegsende

In der neuen Ausgabe des ARD-Reportageformats „Klar“ fragt Ruhs nun, wer inzwischen von dieser linken Gewalt bedroht ist – und siehe da, es lässt sich eine stattliche Liste zusammenstellen: Brandanschläge auf die Stromversorgung, attackierte Parteibüros und Menschen, die ins Visier militanter Linker geraten, weil sie beispielsweise für ein Mitte-rechts-Alternativmedium arbeiten. Ruhs macht daraus eine Reportage über eine politische Radikalisierung, deren Folgen keineswegs nur diejenigen treffen, die von ihren Urhebern als Gegner ausgemacht werden.



Der Schwerpunkt: die jüngsten Anschläge auf kritische Infrastruktur. So wurde Anfang Januar in Berlin durch einen mutmaßlich linksextremistischen Anschlag mehr als 45.000 Haushalte über Tage von der Stromversorgung abgeschnitten – der längste Stromausfall seit Kriegsende. Besonders eindrücklich schildert die Sendung die Folgen für ein Pflegeheim, in dem alte Menschen tagelang froren und die Heimleitung schließlich die Evakuierung erwog. Noch heute sind die Senioren fassungslos: Die Erklärung, man habe die Reichen und Mächtigen treffen wollen, überzeugt sie nicht.

Zustimmung wird geprüft...

Ein Experte für Extremismusforschung erklärt die ideologische Logik hinter solchen Anschlägen: Die Stromversorgung sei aus Sicht der Täter der „Blutkreislauf des kapitalistischen Systems“. Die sogenannten Vulkangruppen, denen mehrere Anschläge zugeschrieben werden, verfolgen demnach einen öko-anarchistischen Ansatz, der nicht nur das kapitalistische Herrschaftssystem, sondern auch die menschliche Beherrschung der Natur überwinden wolle.



Dass solche Attacken auch erhebliche Kollateralschäden verursachen, zeigen weitere Fälle. In Reutlingen waren nach einem Brandanschlag auf ein Umspannwerk rund 30.000 Menschen betroffen, ein Krankenhaus musste auf Notstrom umschalten, Einzelhändler ihre Lebensmittel tonnenweise entsorgen. Was die Überwachung der Aktivisten erschwere: Sie kommunizieren absichtlich analog, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen.

Nicht jeder Linksextremist befürworte Anschläge

Dabei benennt die Sendung durchaus die Unterschiede innerhalb der linken Szene. Nicht jeder Linksextremist befürwortet Anschläge und Gewalt. Auch die statistische Entwicklung wird thematisiert: Während rechtsmotivierte Gewalttaten 2025 um sieben Prozent auf 1598 Fälle stiegen, nahmen linksmotivierte Gewalttaten gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf 1087 Fälle zu.



Dabei haben auch Angriffe auf Politiker von CDU und CSU deutlich zugenommen, ebenso auf AfDler. In Offenbach wurden die Panzerglasscheiben eines CDU-Büros mit Pflastersteinen eingeschlagen, in Berlin verwüsteten Vermummte ein Parteibüro. Die Bekennerschreiben auf Indymedia, einem globalen Non-Profit-Netzwerk von Medienaktivisten und Journalisten, klingen derweil nicht nach symbolischem Protest, sondern eher nach bewusster Eskalation.

Die Sendung versucht, die zunehmende Gewalt als Teil einer größeren Radikalisierung zu erklären. Der Extremismusforscher spricht von einer „Koradikalisierung“: Linke und rechte Extremisten würden sich gegenseitig hochschaukeln, die Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten nehme zu. Dass Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte dabei zwischen die Fronten gerieten, liege nahe.

Bleibt am Ende die Frage nach politischen Maßstäben: Gegen Rechtsextremismus wird eine Brandmauer beschworen. Eine vergleichbar klare Abgrenzung gegenüber Linksextremismus, politischer Gewalt und islamistischen Bündnispartnern ist im linken Spektrum deutlich weniger selbstverständlich. Siehe zuletzt Berliner Landtagswahl, die Linke und Neukölln.

„Linksextremismus - brutal & verharmlost“ aus der Reihe „Klar“, heute 22.00 Uhr im BR Fernsehen (sowie NDR Fernsehen), seit 3. November in der Mediathek.

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