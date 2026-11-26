„Wer wird Millionär?“-Gewinner Leon Windscheid über die Million von RTL, den Anruf bei seiner Mutter und seine Feier mit 150 Euro bei McDonald's.

Jauch-Millionär Leon Windscheid im Februar 2025 beim „Kölner Treff“ des WDR. Über seinen Gewinn sagt er heute: „Es ist bis heute völlig absurd.“

Eigentlich wollte Leon Windscheid nur 32.000 Euro gewinnen. Es wurde eine Million, und als das Geld Monate später endlich auf dem Konto war, stellte seine Mutter genau eine Frage: „Junge, wo ist die Kohle?“



Wie absurd sein Sieg bei „Wer wird Millionär?“ abgelaufen ist, hat der Psychologe und Bestsellerautor jetzt vor Publikum in Berlin erzählt. Er war Gast in „Missverstehen Sie mich richtig“, der Gesprächsreihe von Kevin Kühnert, die auf YouTube zu sehen ist.

Alles nur wegen eines Partyboots

2015 war Windscheid Doktorand in Münster und organisierte nebenbei Studentenpartys. Sein Traum war Techno auf einem Boot auf dem Dortmund-Ems-Kanal. „Keiner wollte uns sein Boot vermieten“, erzählt er. Also musste ein eigenes her.



Ein Freund hatte bei Jauch kurz zuvor 64.000 Euro gewonnen, Windscheid peilte die Hälfte an. „Ich wollte ja nicht ins Fernsehen, ich wollte das Geld.“

Schlaflos vor der Millionenfrage

Die Aufzeichnung zog sich über drei Sendungen. Die zweite endete mit dem Gong direkt nach der 500.000-Euro-Frage, weiter ging es erst am nächsten Tag.



Schlafen konnte Windscheid nicht. Er fuhr heim nach Solingen und sah die ganze Nacht auf NTV eine Doku über Flugzeugträger. Morgens fehlte noch ein drittes Outfit, also ging er mit seiner Mutter zu H&M. Was dabei herauskam, findet er bis heute „furchtbar“.



Den größten Druck machte ihm sein Vater, ein Mathelehrer. Vor dem Einloggen ging er im Kopf durch, was sein Vater, ein Mathelehrer, wohl dazu sagen würde. „Wenn ich es falsch mache, brauche ich nicht nach Hause kommen. Wenn ich nicht spiele werde ich enterbt.“ Und bei richtiger Antwort, ahnte Windscheid, werde es heißen, die Frage sei zu einfach gewesen.



Gefragt war, aus wie vielen Steinchen der klassische Zauberwürfel besteht. Windscheid tippte auf 26 und lag richtig. Und tatsächlich hieß es danach prompt, die Frage sei viel zu leicht gewesen.

Abschminktücher statt Champagner

Als Jauch die richtige Antwort verkündete, packte Windscheid ihn an den Kniekehlen und stemmte ihn hoch. „Schlechte Idee, bisschen dicker, als er im Fernsehen aussieht.“



Der Rest ging schnell. Jauch wurde hinausgebracht, der neue Millionär bekam zwei Abschminktücher ins Gesicht und ein Klemmbrett in die Hand. Er sollte seine IBAN eintragen und sich bloß nicht verschreiben. „Und du denkst: Welcher Teufel hat die IBAN erfunden?“



Bar gab es nur die Fahrtkostenerstattung von 150 Euro. „Und dann stehst du zack auf diesem RTL-Parkplatz in Köln, in so einem Industriegebiet, am Dienstagabend um 23 Uhr – und bist Millionär.“

Die Feier: McDonald's in Solingen-Ohligs

Gefeiert wurde in der Heimat. Windscheid fuhr zum McDonald's am Hauptbahnhof Ohligs und ließ dort die kompletten 150 Euro, für alles „an Burgern und Pommes und Drinks“, was ging.



Am nächsten Tag saß er in seiner WG „wie in Trance“ und fragte sich: „Was macht so ein Millionär den ganzen Tag?“

„Dann verlier die Karte nicht wieder“

Die Überweisung werde Monate dauern, hatte RTL angekündigt. Dann stand sie plötzlich da: „RTL GmbH, 1.000.000, einfach mit so einer Rechnungsnummer. Kein Jauch, kein Feuerwerk, du sitzt alleine in deinem WG-Zimmer.“



Windscheid rief seine Mutter an, die sofort wissen wollte, wo die Kohle sei. Er beruhigte sie: sicher auf dem Girokonto bei der Stadtsparkasse. Ihre Antwort: „Ja Junge, dann verlier die Karte nicht wieder.“ Erst in diesem Moment habe er wirklich begriffen, dass er Millionär ist.



Steuern fielen keine an, der Gewinn gilt als Glücksspiel. Til Schweiger habe ihn deshalb später in einer Talkshow angeguckt und gesagt: „Eine Million netto, das sind ja zwei Millionen brutto.“

Die MS Günther fährt bis heute

Das Partyboot hat Windscheid sich tatsächlich gekauft, ein altes Schiff aus Holland, das er zur Eventlocation im Hafen von Münster umbaute. Jauch taufte es wie versprochen auf den Namen MS Günther, mit einer selbst mitgebrachten Sektflasche. Er brauchte vier Versuche.



Geschäftsführer ist Windscheid längst nicht mehr. Dass das Schiff auch ohne die Fernsehgeschichte läuft, merkte er kürzlich an einem Passagier. Der lobte das schöne Schiff und wollte nur eines wissen: Warum hat es so einen komischen Namen?



Und Windscheid selbst? Wohnt mit 37 noch immer in einer Fünfer-WG. Über die Nacht auf dem RTL-Parkplatz sagt er: „Es ist bis heute völlig absurd.“

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