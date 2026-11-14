Der Nachwuchsschauspieler Yahli Yogev: Den Begriff „jüdisches Leben“ lehne ich ab

Für den 18-jährigen Nachwuchsschauspieler Yahli Yogev sind Interviews zu seiner Person noch Neuland. Vielleicht hat er deshalb das viel zu laute Café Dorle in der Oranienstraße gegenüber vom SO36 als Treffpunkt vorgeschlagen. Im historischen Zentrum der Kreuzberger Alternativ- und Subkultur ist es vor allem bei Expats ein beliebter Treffpunkt.



Zwar ist das Dorle ungünstig für ein Interview, die Location steht aber für den weltoffenen und internationalen Wind im Bezirk. Und das passt gut zu Yahli Yogev selbst, der 2017 mit seinem Bruder und seinen Eltern aus Tel Aviv nach Kreuzberg zog und neben Hebräisch fließend Deutsch und Englisch spricht. Tel Aviv, Berlin und Yogevs Weg in die Kölner MMC-Studios klingen nach einer ungewöhnlichen Geschichte. Um sie zu verstehen, ziehen wir auf Mango-Lassi und Ingwertee in den Vietnamesen gegenüber um.