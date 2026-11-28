Der SPD-Nachwuchs beschließt in Bochum einen weitreichenden Leitantrag. Parteichef Klingbeil bleibt fern – und bekommt dafür die Quittung.

Der Nachwuchs der SPD hat sich auf seinem Bundeskongress in Bochum für eine Frau an der Parteispitze ausgesprochen und eine Trennung von Parteivorsitz und Bundesregierungsamt gefordert. Der Beschluss richtet sich indirekt gegen den amtierenden Parteichef Lars Klingbeil, der zugleich Vizekanzler und Finanzminister ist.

Die SPD wählt Mitte Januar auf einem Parteitag in Bremen ihre Führung neu. Ob Klingbeil erneut antritt, ist offen. Eine Einladung zum Juso-Kongress hatte er ausgeschlagen und stattdessen Parteitermine in Norddeutschland wahrgenommen. Klingbeil sei „Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD“, erklärte Juso-Chef Philipp Türmer den Delegierten sarkastisch. Ein Redner kritisierte am Pult: „Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte.“

Hoffnungen ruhen auf Schwesig

Die Jusos würden sich zudem von der Doppelspitze verabschieden wollen. Viele hoffen auf eine Kandidatur von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig hat sich bisher nicht erklärt, grüßte den Kongress aber per Videobotschaft und dankte den Jusos für die Unterstützung im Landtagswahlkampf gegen die AfD. „Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall“, sagte Türmer.

Kritische Fragen an Heil

Der bisher einzige erklärte Bewerber um den Vorsitz, Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, stellte sich in Bochum den Fragen der Delegierten. Er versprach, sich bei einer Wahl voll der Partei zu widmen. „Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird“, sagte Heil. Man könne die SPD nicht in eine Zukunftspartei und eine Regierungspartei aufteilen.

Den lautesten Applaus erhielt Heil für die Zusage, als Parteivorsitzender zu jedem Juso-Kongress zu kommen. Redner warfen ihm vor, als früherer Minister und Generalsekretär „nicht der Herausforderer des Systems“ zu sein: „Du hast diese Partei 20 Jahre mitverwaltet.“ Gefragt wurde auch: „Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?“

Leitantrag „Mut statt Mitte“

In ihrem Leitantrag forderten die Jusos von der Mutterpartei mehr Mut und warnten davor, in Berlin nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. „Die SPD, die will die Mitte. Wir wollen das nicht“, sagte ein Delegierter. Türmer kritisierte, die Partei wirke seit Jahren wie eingeschläfert: „Ist da noch Puls in der SPD? Lebt die noch?“ (mit AFP, dpa)

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