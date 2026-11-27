Die Regisseurin Anne Lenk kann sich zwischen Ironie und Pathos nicht entscheiden. Warum die Koproduktion mit dem Thalia-Theater so enttäuscht. Die Kritik

Nicht nur die Limonade ist matt in dieser Inszenierung von Anne Lenk am Deutschen Theater, wo es dauernieselt und am Ende alles durchweicht ist. Mit seiner Kritik an dem Getränk bringt der adlige Ferdinand die bürgerliche Luise dazu, selbst davon zu probieren und sich zu vergiften.