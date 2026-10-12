Kader Loth: „Amt schickt Arbeitslose direkt ins Reality-TV“ – Arbeitsagentur widerspricht

Die Zahl der Reality-TV-Formate in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Neben Klassikern wie „Big Brother“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind zahlreiche Dating-, Paar- und Promi-Shows hinzugekommen – und mit ihnen auch jede Menge neuer sogenannter Reality-Stars.



Nun beschwert sich Reality-Urgestein Kader Loth über die Schwemme neuer Darsteller und unterstellt der Agentur für Arbeit, in direktem Kontakt mit zuständigen TV-Produktionsfirmen zu stehen, um „schwer Vermittelbare“ in die jeweiligen Formate zu schicken.

Kader Loth: „Geht mal lieber richtig arbeiten“

„Alle, die nicht vermittelt werden, werden an die Produktionsfirmen weitergeleitet. Das heißt, die meisten Arbeitslosen sind im Reality-TV“, behauptet der Berliner Realitystar in der aktuellen Folge des Podcasts „$HZ wir müssen reden“. Teilnehmer an bestimmten Formaten seien demnach „schwer vermittelbare Leute“, die von der Agentur für Arbeit die Kontaktdaten von einzelnen Produktionsfirmen bekämen, um sich dort vorzustellen.

„Was denkst Du denn, weshalb so viele Reality-Stars am Start sind?“, fragt die 53-jährige Darstellerin, die bereits 2004 durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von „Big Brother“ bekannt wurde. Dass man inzwischen in den verschiedenen Formaten kaum noch jemanden kenne, liege genau daran: dem Überangebot, zu dem die Agentur für Arbeit ihrer Ansicht nach beitrage.

Zustimmung wird geprüft...

Anschließend wendet sie sich mit deutlichen Worten direkt an die neue Generation von Reality-Darstellern, die sich immer wieder über Loths jahrzehntelange Laufbahn in der Branche lustig machen und sie beleidigen würden. Sie wird lauter: Es handle sich um „rückgratlose“ Menschen, die in ihrem Leben „noch nichts erreicht“ hätten und „keine Erziehung“ genossen hätten. Noch einmal betont sie, dass diese schwer vermittelbar seien.



„Leute, geht mal lieber richtig arbeiten! Was ist los mit Euch? Ihr seid alle keine richtigen Stars. Habt ihr etwa einen Stein gegen den Kopf bekommen? Geht alle mal zum Psychiater, damit ihr normal werdet“, redet sich die nach eigenen Angaben gelernte Einzelhandelskauffrau weiter in Rage. Konkrete Namen will sie allerdings nicht nennen.

Doch wie viel ist an der Unterstellung der Berliner Reality-TV-Darstellerin tatsächlich dran, dass die Agentur für Arbeit Kontakte zu entsprechenden Produktionsfirmen direkt an ihre Kunden weitergibt? Auf Nachfrage der Berliner Zeitung heißt es: „Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt keine Arbeitslosen aktiv in Reality-Formate.“

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