Zwei Männer sollen eine handbemalte Porzellan-Standuhr der Manufaktur Meissen aus dem Berliner KaDeWe gestohlen haben. Die Polizei Berlin sucht mit Videos nach den Tätern.

Die Überwachungskamera hält den Diebstahl fest: Ein Mann mit Basecap schlendert in die Verkaufsabteilung der Porzellan-Manufaktur Meissen im Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Er bleibt scheinbar unschlüssig vor dem Regal mit Tassen, Tellern und Figuren stehen und geht dann auf und ab. Er verlässt den Raum, kommt nach ein paar Sekunden zurück und greift nach oben ins Regal. Mit einer Standuhr aus Porzellan in beiden Händen spaziert er wieder hinaus.



Seit diesem Donnerstag fahndet die Berliner Polizei mit Bildern und Videosequenzen öffentlich nach dem Dieb und einem mutmaßlichen Komplizen. Die Uhr, die die beiden gestohlen haben sollen, trägt den Titel „Degenfechter“. Nach Angaben der Porzellan-Manufaktur Meissen ist sie 51.000 Euro wert. Jedes Exemplar ist von Hand bemalt; seit 2020 wurden nur 15 Stück hergestellt.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei. Er soll die Uhr aus dem Regal genommen haben. © Polizei

Nach den bisherigen Ermittlungen betraten die beiden Tatverdächtigen am Dienstag, 6. Oktober, gegen 17.20 Uhr nacheinander die Verkaufsfläche der Manufaktur. Einer der Männer nahm die hochpreisige Standuhr aus der Auslage und stellte sie zunächst in einem schwer einsehbaren Bereich der angrenzenden Verkaufsfläche ab. Kurz darauf kam sein Komplize hinzu. Er trug einen beigefarbenen Mantel in der Hand, der mutmaßlich für den Diebstahl präpariert worden war.

Lauf Polizei versteckte dieser Mann die Uhr im Mantel, den er in der rechten Hand trägt. © Polizei

In diesem Mantel wurde die Uhr verstaut. Durch Gewicht und Form des Diebesguts beulte sich das Kleidungsstück deutlich aus und hing beim Gehen schwer herab.



Anschließend verließen die beiden Männer getrennt das Gebäude: Der eine ging durch den Ausgang in Richtung Ansbacher Straße, der andere verließ das Kaufhaus mit der versteckten Beute über das Parkhaus 2. Eines der veröffentlichten Videos zeigt ihn, wie er auf den Aufzug zum Parkdeck wartet.

Polizei Berlin sucht Hinweise auf Uhrendiebe vom KaDeWe

Die gestohlene Standuhr trägt die Editionsnummer 05/15, die Prägenummer 60M20 und die Dekornummer 90A984.



Die Ermittler des Landeskriminalamts fragen: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tatverdächtigen am 6. Oktober 2026 gegen 17.20 Uhr im Bereich des KaDeWe, der Ansbacher Straße oder im Parkhaus 2 beobachtet? Wem wurde die beschriebene Porzellan-Standuhr zum Kauf angeboten, oder wer kann Angaben zu ihrem Verbleib machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben?



Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer (030) 4664-944404 oder per E-Mail an lka444@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

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