Kältebusse rollen wieder: Hilfe für Obdachlose bis Ende März

Stadtmission und DRK sind ab sofort nachts in Berlin unterwegs. Nach einem Brandanschlag wurden zwei neue Fahrzeuge angeschafft.

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Der Kältebus der Berliner Stadtmission steht vor einer Bushaltestelle in Berlin, an der eine obdachlose Frau sitzt.

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In Berlin sind seit Anfang November wieder Hilfsbusse für obdachlose Menschen unterwegs. Die Berliner Stadtmission schickt bis zum 31. März täglich drei Kältebusse durch die Stadt, auch der Wärmebus des Berliner Roten Kreuzes fährt bis Ende März. Die Teams verteilen warme Getränke und Schlafsäcke und bringen Menschen in Notunterkünfte. Bei strengem Frost können weitere Busse hinzukommen.

Zwei der Stadtmissionsbusse sind neu: Anfang des Jahres hatte ein Brandstifter zwei Fahrzeuge zerstört. Die mit Spenden finanzierten Nachfolger haben elektrische Hebebühnen, sodass künftig auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität transportiert werden können.

Der Bedarf wächst. In der vergangenen Saison hatten die Kältebus-Teams Kontakt zu 3783 Menschen, 1784 von ihnen kamen in eine warme Unterkunft. Beim DRK gingen 1872 Hinweise ein, doppelt so viele wie im Vorjahr. „Wir rechnen damit, dass unser Wärmebus in diesem Winter noch häufiger gebraucht wird“, sagte DRK-Landespräsident Mario Czaja.

Wer hilfsbedürftige Menschen sieht, soll sie zunächst ansprechen und fragen, ob sie Unterstützung möchten, und dann die Busse informieren. Bei medizinischen Notfällen gilt die 112.

Kontakt:

Kältebus der Stadtmission: 030 690 333 690 (täglich 20 bis 1.30 Uhr) DRK-Wärmebus: 030 600 300 1010 (täglich 18 bis 24 Uhr) Kältehilfetelefon: 030 343 971 40 (täglich 19 bis 23 Uhr)

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