Raureif und Eis am Warnschild: Diese Woche drohen in Deutschland Dauerfrost und im Südosten bis zu minus 10 Grad, ab Mittwoch im Süden Glatteis. (Symbolbild)

Ein kräftiges Hoch über Skandinavien schiebt mit Ostwind eiskalte Festlandsluft nach Deutschland, in den Niederungen kommen die Höchstwerte in dieser Woche kaum noch über 0 Grad. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Südosten und in den Mittelgebirgen leichten Dauerfrost, nachts verbreitet Frost und im Südosten örtlich sogar strengen Frost.



Damit fällt die letzte Novemberwoche vielerorts kälter aus als ein durchschnittlicher Januar.

Dauerfrost ab heute: Je weiter nach Südosten, desto härter

Die Kälte nimmt diese Woche von Nordwest nach Südost zu. An der Nordsee und im Nordwesten sind am Nachmittag noch bis zu 4 Grad drin, zwischen Ostsee und Alpen bleibt es knapp über dem Gefrierpunkt.



Im Erzgebirge, im Bayerischen Wald und in den anderen Mittelgebirgen kommt das Thermometer gebietsweise gar nicht mehr über null. Nachts sinken die Werte verbreitet auf minus 3 bis minus 6 Grad.



Im Südosten ist laut DWD lokal strenger Frost möglich, also Werte unter minus 10 Grad. Selbst am Rhein, sonst die mildeste Ecke im Binnenland, reicht es nach Berechnungen von Meteored oft nur für 0 bis 2 Grad.



An den Küsten und im exponierten Bergland frischt dazu ein böiger, teils stürmischer Nordostwind auf. Wer früh unterwegs ist, muss mit Glätte durch überfrierende Nässe und Reif rechnen. Die amtlichen Warnungen für Ihren Landkreis zeigt die Warnkarte des DWD.

Gefrierender Regen ab Mittwoch: Der Süden wird zur Rutschbahn

Zur Wochenmitte ändert sich die Lage im Süden. Nach dem Neuschnee am Wochenende ziehen ab Mittwoch Niederschläge heran und treffen auf gefrorenen Boden. Der DWD rechnet mit teils gefrierendem Regen und regionaler Glatteisgefahr.



Ab Donnerstag gleitet nach Angaben von wetter.com feuchte Luft eines Italientiefs auf die Kaltluft. Dann kann regional Schnee bis ins Flachland fallen, der bei Dauerfrost liegen bleibt.



Der Wind macht alles noch unangenehmer. Bei 1 Grad und 20 Kilometern pro Stunde Ostwind liegt die gefühlte Temperatur bei rund minus 4 Grad.

0,9 Grad: Diese Marke reißt die Novemberwoche

Im Klimamittel 1991 bis 2020 liegt der Januar in Deutschland bei 0,9 Grad, gemittelt über Tag und Nacht. Wer diese Woche nachts minus 5 und nachmittags plus 1 Grad misst, landet im Tagesmittel bei rund minus 2 Grad.



Die Meteorologen von Meteored sehen Deutschland von der Nordsee bis zu den Alpen sogar 7 bis 9 Grad unter dem Normalwert. Der Kalender zeigt November, das Thermometer zeigt Januar.

Frost-Check: Was Sie jetzt erledigen sollten Vereiste Scheiben mit Kratzer oder Enteiserspray freimachen, nie mit heißem Wasser – das Glas kann springen

Gehwege räumen und streuen; als Mieter vorher klären, wer die Räum- und Streupflicht hat

Außenwasserhähne absperren und entleeren, sonst platzt die Leitung

Wenig genutzte Räume nicht unter 16 Grad auskühlen lassen, das schützt vor Schimmel und Frostschäden

15 Prozent Eiswinter-Chance: Kippt der Super-El-Niño die Mild-Prognose?

Die Kälte trifft ausgerechnet auf einen Winter, für den viele Modelle Milde gerechnet haben. Im Pazifik läuft ein Super-El-Niño, einer der stärksten seit Beginn der Messungen.



Wie er in Europa wirkt, ist umstritten. Der DWD betont, dass sich aus einem starken El Niño allein kein kalter Winter für Mitteleuropa ableiten lässt. Nach dem Super-El-Niño von 2015 lag der Winter 2015/16 bei 3,6 Grad im Bundesmittel.



Fachleute warnen allerdings, dass ein starker El Niño den Polarwirbel über der Arktis schwächen kann. Gerät er ins Taumeln, bricht Kaltluft weit nach Süden aus. Die Chance auf einen echten Eiswinter beziffern dieselben Wetterdienstler derzeit auf rund 15 Prozent.

Frostig oder glatt: Wie das Wetter zum 1. Advent kippt

Für das erste Adventswochenende rechnen die Modelle noch zwei Varianten. Hält sich das Skandinavien-Hoch, geht es trocken und frostig in die Adventszeit.



Schiebt sich mildere Luft heran, fällt Regen auf gefrorenen Boden. Dann droht das Glatteis auch weit über den Süden hinaus.



Am Mittwoch steht zudem der Katharinentag im Kalender. „Wie's um Katharina, trüb oder rein, so wird auch der nächste Februar sein“, lautet die Bauernregel zu dem Lostag.



Die Frostwoche gehört dabei noch zum Herbst. Der meteorologische Winter beginnt erst am 1. Dezember, in acht Tagen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema