Rund drei Kilometer vor der australischen Küste treibt ein Känguru im Wasser. Eine Bootsbesatzung bemerkt das Tier zufällig – und bringt es sicher an Land.

Vor der Küste der südaustralischen Hafenstadt Port Lincoln haben Fischer ein erschöpftes Känguru aus dem Meer gerettet. Das männliche Tier trieb nach Schätzung des beteiligten Fischers Jake Murray etwa drei Kilometer vom Ufer entfernt in der Boston Bay. Das berichtete der australische Sender ABC.

Der Bootsführer Ryan Smith habe das Tier zuerst entdeckt, sagte Murray dem Sender. „Er meinte: Ich glaube, da ist ein Känguru im Wasser“, berichtete Murray. Die Crew sei zunächst skeptisch gewesen, habe das Boot dann aber gewendet – und das Tier tatsächlich im offenen Wasser treibend vorgefunden.

Rettung über eine Luke am Boot

Die Besatzung öffnete dem Bericht zufolge eine bis knapp über die Wasserlinie reichende Luke am Boot. Die Männer packten das Känguru unter den Vorderbeinen und hoben es an Bord. Murray hielt das Tier fest und kontrollierte dessen kräftige Hinterläufe. Das Känguru sei durchnässt und völlig entkräftet gewesen. „Es war fast, als würde er ein Nickerchen halten“, sagte Murray dem Sender.

Wie das Tier so weit aufs offene Meer geraten konnte, ist nach Darstellung des Fischers unklar. Möglicherweise habe die ruhige See eine Rolle gespielt, womöglich auch die Strömung, sagte Murray. Er selbst habe in der Region zwar schon Kängurus beim Schwimmen in Ufernähe gesehen, nie aber mitten in der Bucht. Nachdem es zurück an Land gebracht worden war, saß das Tier dem Bericht zufolge zunächst eine Weile am Strand – und hüpfte dann davon.

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