Pizza-Hut-Gründer Dan Carney (95) ist tot. Mit einem Darlehen von nur 600 US-Dollar legte er 1958 den Grundstein für eine der größten Fast-Food-Ketten der Welt.

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Der Mitgründer der Fast-Food-Kette Dan Carney ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie t-online unter Berufung auf die „New York Times“ berichtet, starb der Unternehmer bereits am 13. November in seinem Haus im US-Bundesstaat Kansas. Als Todesursache wurde eine chronische Lungenerkrankung genannt.

Ehemals größte Pizzakette der Welt

Gemeinsam mit seinem Bruder Frank Carney gründete Dan Carney 1958 die Restaurantkette Pizza Hut. Die Brüder hatten dafür nach eigenen Angaben zunächst 600 US-Dollar von ihrer Mutter geliehen. Das erste Restaurant entstand in Wichita im Bundesstaat Kansas.

Aus dem kleinen Lokal entwickelte sich innerhalb weniger Jahre ein internationales Unternehmen. Bereits Mitte der 1960er-Jahre gab es in den USA 145 Filialen, Anfang der 1970er-Jahre war Pizza Hut mit rund 1000 Restaurants die größte Pizzakette der Welt. Heute betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 19.000 Standorte in 130 Ländern. In Deutschland eröffnete die erste Filiale 1983 in Frankfurt am Main.

1977 verkauften die Brüder die Kette an den Getränkekonzern PepsiCo. Dan Carney blieb dem Unternehmen anschließend als Franchisenehmer verbunden und engagierte sich darüber hinaus über Jahrzehnte in gemeinnützigen Organisationen in Kansas.

Die Wichita State University würdigte den Unternehmer als Philanthropen und Förderer, dessen Wirken die Hochschule und die Region nachhaltig geprägt habe.

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