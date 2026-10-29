Was machte eigentlich Kaja Kallas am Dienstag? Am wichtigsten Telefonat seit Monaten war die estnische EU-Vertreterin jedenfalls nicht beteiligt. Als nämlich am Dienstag wieder europäische Spitzenpolitiker mit Wladimir Putin sprachen, saß nicht die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik am Hörer, sondern ein finnischer Präsident und ein norwegischer Regierungschef, also der Chef eines Landes, das nicht einmal Mitglied der EU ist.
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Größte Fehlbesetzung der EU-Geschichte: Was macht eigentlich Kaja Kallas?
Norwegen und Finnland telefonieren mit Putin, die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas spielt dabei keine Rolle. Wofür braucht Europa sie eigentlich? Ein Kommentar.
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Seit Dezember 2024 EU-Außenbeauftragte, doch bei den entscheidenden Gesprächen nicht dabei: Kaja Kallas.
© dts Nachrichtenagentur/imago