Kaja Kallas wird für die Europäische Union zunehmend zur Belastung. Eine Serie politischer und diplomatischer Fehltritte hat die EU-Außenbeauftragte nicht nur international isoliert, sondern auch in Brüssel zur Zielscheibe von Spott und Kritik gemacht. Ausgerechnet die Frau, die Europas Bemühungen um direkte Gespräche mit dem Kreml vorantreiben sollte, könnte nun von den entscheidenden Verhandlungen ausgeschlossen bleiben.
Diplomatie
Kritik an Kaja Kallas: Wie ihre Fehltritte Europas Diplomatie zunehmend schaden
Kaja Kallas gerät mit umstrittenen Aussagen über Russland, China und Irland zunehmend unter Druck – auch in Brüssel wächst die Kritik.
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Gefahr für Europas Rolle in der Welt: Kaja Kallas' Aussagen sorgen für Kritik. Wie konnte eine Hardlinerin oberste Diplomatin werden?
© Wiktor Dabkowski/imago