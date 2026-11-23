Kaja Kallas wird für die Europäische Union zunehmend zur Belastung. Eine Serie politischer und diplomatischer Fehltritte hat die EU-Außenbeauftragte nicht nur international isoliert, sondern auch in Brüssel zur Zielscheibe von Spott und Kritik gemacht. Ausgerechnet die Frau, die Europas Bemühungen um direkte Gespräche mit dem Kreml vorantreiben sollte, könnte nun von den entscheidenden Verhandlungen ausgeschlossen bleiben.