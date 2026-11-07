Die Todesstrafe selbst bleibt in Kalifornien erlaubt. Opferverbände kritisieren das Vorhaben, während Bürgerrechtsorganisationen die Entscheidung begrüßen.

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Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom lehnt die Todesstrafe grundsätzlich ab und hat bereits 2019 Hinrichtungen ausgesetzt.

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Staatsanwälte in Kalifornien prüfen rechtliche Schritte gegen den Plan von Gouverneur Gavin Newsom, alle 548 Todesurteile des US-Bundesstaates in lebenslange Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung umzuwandeln. Das wurde am Freitag bekannt. Der Demokrat hatte sein Vorhaben am Donnerstag in einem offenen Brief angekündigt.

Newsom begründete sein Vorhaben mit seiner grundsätzlichen Ablehnung der Todesstrafe. Staatliche Hinrichtungen seien mit den Werten Kaliforniens unvereinbar und untergrüben die Grundlagen des Rechtssystems, schrieb er. Die Entscheidung gehöre zu den schwierigsten seiner politischen Laufbahn.

Oberstes Gericht muss zustimmen

Die Strafumwandlungen sind noch nicht wirksam. Bei 382 Verurteilten mit mindestens zwei Verurteilungen wegen schwerer Straftaten muss das Oberste Gericht Kaliforniens die Strafumwandlung befürworten. Mindestens vier der sieben Richter müssen zustimmen.

Der Bezirksstaatsanwalt von Riverside County, Mike Hestrin, sagte dem Lokalsender KESQ am Freitag, er prüfe gemeinsam mit Kollegen rechtliche Schritte. Er warf Newsom Machtmissbrauch vor, weil dieser Hunderte Urteile pauschal statt nach einer Prüfung der Einzelfälle ändern wolle. Über eine Klage sei noch nicht entschieden.

Opferverbände kritisieren Entscheidung

Auch Opferverbände kritisierten Newsoms Vorhaben. Topo Padilla, Präsident der Organisation Crime Victims United, kritisierte, dass ein Gouverneur aus persönlicher Überzeugung Todesurteile ändern wolle, die Geschworene gefällt und Richter bestätigt hätten.

Newsom räumte ein, dass seine Entscheidung bei Angehörigen der Opfer schmerzhafte Erinnerungen wachrufen könne. Er habe erwogen, nur einen Teil der Todesurteile umzuwandeln, letztlich aber nicht zwischen den Verurteilten unterscheiden wollen.

Bürgerrechtsorganisationen begrüßten die Entscheidung. Nach Einschätzung des Death Penalty Information Center wäre es die größte derartige Begnadigungsmaßnahme in der Geschichte der USA.

Schwarze in Todeszellen überrepräsentiert

Die Organisation verweist zugleich auf rassistische Benachteiligungen bei der Verhängung der Todesstrafe. Rund 40 Prozent der Insassen in US-Todeszellen sind Schwarze, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur etwa zwölf Prozent beträgt.

Vom Death Penalty Information Center ausgewertete Studien zeigen, dass bei Mordfällen mit weißen Opfern deutlich häufiger die Todesstrafe beantragt und verhängt wird. Auch die Benachteiligung Schwarzer bei der Auswahl von Geschworenen spielt demnach eine Rolle.

Todesstrafe bleibt erlaubt

Newsom hatte 2019 ein Moratorium für Hinrichtungen verhängt. In Kalifornien wurde zuletzt 2006 ein Todesurteil vollstreckt. Das Moratorium setzte nur die Hinrichtungen aus, ließ die Urteile jedoch bestehen.

Auch die nun geplanten Strafumwandlungen würden die Todesstrafe nicht abschaffen. Darüber können nur das Parlament und die Wähler Kaliforniens entscheiden. Gerichte dürfen weiterhin Todesurteile verhängen.

Andere US-Bundesstaaten setzen Hinrichtungen fort. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa wurden am Donnerstag in Indiana und Florida zwei Menschen hingerichtet. Die dpa berichtete unter Berufung auf Medien auch von einer Hinrichtung am selben Tag in Alabama.

2025 weltweit deutlich mehr Hinrichtungen

Weltweit dokumentierte Amnesty International für 2025 mindestens 2707 Hinrichtungen in 17 Ländern, 78 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter den Ländern mit bekannten Hinrichtungszahlen lag der Iran mit mindestens 2159 Exekutionen vorn, gefolgt von Saudi-Arabien mit mindestens 356, dem Jemen mit mindestens 51 und den USA mit 47.



China vollstreckt nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation weltweit die meisten Todesurteile. Da die chinesischen Behörden die Zahlen geheim halten, sind diese Hinrichtungen in der weltweiten Gesamtzahl nicht enthalten.

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