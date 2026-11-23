Die Haushälter im Bundestag gehen gerade in den Schlussspurt, da mahnt CSU-Chef Söder noch eine Extra-Runde an – zur kalten Progression. Eine Machtdemonstration.

Kurz vor Toresschluss entdeckt also auch Markus Söder sein wirtschaftspolitisches Gewissen? Nachdem er im Koalitionsausschuss den dritten Teil seiner milliardenschweren Mütterrente in trockenen Tüchern hat, kann er sich ja nun mal der arbeitenden Bevölkerung widmen, meint er. Über die Bild am Sonntag ließ er vermelden, dass die kalte Progression bei der Einkommensteuer unbedingt noch ausgeglichen werden müsse. Bayern werde die Kosten dafür mittragen.



Wie großzügig von den reichen Bayern und dem fürsorglichen Markus Söder. Doch zum einen funktioniert der Ausgleich der kalten Progression über eine Änderung des Einkommensteuergesetzes und nicht über den Griff in die bayerische Finanzschatulle; und zum anderen haben die meisten Bundesländer ihre Landeshaushalte bereits verabschiedet. Und im Bundestag soll es diese Woche so weit sein. Es gibt keinen finanziellen Spielraum mehr.



Wenn dieses Söder-Manöver nicht so durchsichtig populistisch wäre, könnte man meinen, dass der bayerische Ministerpräsident einen wichtigen Punkt im Interesse der Arbeitnehmer gemacht habe. Nur leider zu spät. Doch Söder wäre nicht Söder, wenn sein Vorschlag nicht noch eine kleine Intrige beinhalten würde.

Hendrik Wüst kontert Söder mit der Mütterrente

Worum es geht: Die kalte Progression ist eine inflationsbedingte, heimliche Steuererhöhung. So rutscht man etwa bei einer Gehaltserhöhung in einen höheren Einkommensteuersatz. Gleicht der Bund den Steuertarif nicht automatisch an die Preissteigerung an, bleibt trotz höheren Gehalts weniger Geld zum Leben als zuvor. Dieser Ausgleich würde etwa 4,2 Milliarden Euro kosten. Da die Einnahmen der Einkommensteuer an Bund, Länder und Kommunen gehen, würden den Ländern gut 1,8 Milliarden Euro entgehen, allein Bayern rund 300 Millionen Euro. Bayern könnte das stemmen, sagt Söder.

Andere Länder-Chefs haben aber schon abgewunken. Etwa Gordon Schnieder, CDU-Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz. Und auch Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, Söders größter Konkurrent in der Merz-Nachfolge um die Kanzlerschaft, sagte Nein: „Wünschenswert, aber nicht machbar“, so Wüst im ZDF. Er verwies zudem darauf, dass man schon eine niedrigere Stromsteuer als Entlastung eingeplant habe. „Wer jetzt kurzfristig zusätzliche Entlastungen fordert, muss sie auch vollständig aus Bundesmitteln finanzieren“, so Wüst zur Rheinischen Post. Die Frage sei, „welche Vorhaben wir uns in welcher Reihenfolge leisten können – und ob die Mütterrente III dabei derzeit tatsächlich Vorrang haben sollte“.

Wüsts Hinweis auf die Mütterrente ist hart. Denn Söders Herzensprojekt wird die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Die versicherungsfremde Rentenleistung für Mütter wird über den Bundeszuschuss finanziert, also aus dem Haushalt und nicht über die gesetzliche Rentenversicherung. Laut Ifo-Institut kostet die Mütterrente III den Steuerzahler anfangs fünf Milliarden Euro pro Jahr. So werde laut Ifo-Chef Clemens Fuest auch die Mütterrente „die ohnehin absehbaren Finanzierungsprobleme im Bundeshaushalt massiv verschärfen“. Doch Wüsts hart geschlagener Return bleibt im Netz hängen.

Markus Söders Machtdemonstration

Die Mütterrente III war von der Koalition abgesegnet und wurde vom Bundestag bereits im Dezember 2025 beschlossen. Sie tritt im kommenden Jahr in Kraft. Markus Söders Vorstoß bei der kalten Progression ist also kein Ablenkungsmanöver von der Mütterrente mehr. Zudem ist die Mütterrente ein reines Bundesprojekt – anders als die kalte Progression. Eine Änderung des Einkommensteuergesetzes wäre im Bundesrat zustimmungspflichtig, da die Gemeinschaftssteuer auch die Länder betrifft. Die Länder müssten dazu „Ja“ sagen. Söder sagt „Ja“, Wüst hingegen „Nein“.

Letztlich steht Wüst nun als geiziger Spielverderber da. Und sein Land als Hungerleider: Unterm Strich ist NRW beim Länderfinanzausgleich und sonstigen Bedarfszuweisungen ein Nehmerland. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) stemmen den finanziellen Ausgleich nur vier Länder: Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und allen voran Bayern.

Söders zu spätes Drängen auf einen Ausgleich der kalten Progression ist also vor allem eine Machtdemonstration gegenüber Hendrik Wüst – nach dem Motto: NRW ist zu arm, um den deutschen Arbeitnehmern unter die Arme greifen zu können. Söders Bayern ist es nicht.

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