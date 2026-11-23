Markus Söder fordert einen 4,2-Milliarden-Ausgleich der kalten Progression. SPD und mehrere CDU-Länder lehnen ab. Was bedeutet das für die rund 49 Millionen Steuerzahler, deren Kaufkraft real sinken kann?

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Steigt der Lohn nur so stark wie die Preise, kann die Steuerlast trotzdem klettern. Ein voller Ausgleich der kalten Progression würde 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten. (Symbolbild)

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Markus Söder fordert kurz vor dem Haushaltsbeschluss am 27. November 2026 einen 4,2-Milliarden-Ausgleich der kalten Progression, SPD und mehrere CDU-Länder lehnen ab. Betroffen sind rund 49 Millionen Einkommensteuerzahler, deren Kaufkraft 2027 ohne Ausgleich real sinken kann.

Ihre Gehaltserhöhung für 2027 ist schon ausgehandelt? Dann lohnt ein genauer Blick auf die Zahl. Gleicht das Plus nur die Inflation aus, kassiert das Finanzamt trotzdem mehr – und Ihre Kaufkraft sinkt.

Worum es beim Streit um die kalte Progression geht

Genau um diese kalte Progression ist kurz vor der Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 am Freitag, dem 27. November 2026, Streit entbrannt. CSU-Chef Markus Söder fordert einen sofortigen Ausgleich der Steuermehrbelastung für alle Bürger. Bayern sei bereit, die Kosten mitzutragen, sagte der Ministerpräsident der Bild am Sonntag.

Ein vollständiger Ausgleich würde den Staat 2027 laut Nachrichtenagentur dpa rund 4,2 Milliarden Euro kosten: je 1,8 Milliarden bei Bund und Ländern, 0,6 Milliarden bei den Kommunen.

Was ist die kalte Progression?

Der Einkommensteuertarif ist progressiv: Je höher das Einkommen, desto höher der durchschnittliche Steuersatz. Steigt der Lohn nur so stark wie die Preise, wächst die reale Kaufkraft nicht – der Durchschnittssteuersatz klettert trotzdem. Nach Steuern bleibt real weniger übrig.

Das Bundesfinanzministerium nennt das in seinen FAQ zur kalten Progression eine schleichende Steuererhöhung – und eine Steuererhöhung ohne Parlamentsbeschluss. Von einem Ausgleich begünstigt wären laut den FAQ alle rund 49 Millionen Menschen, die Einkommensteuer zahlen: Beschäftigte, Selbstständige und Rentner.

Rechenbeispiel: So schrumpft Ihr Gehaltsplus real

Wie der Effekt wirkt, zeigt der geltende Tarif nach § 32a EStG: 2026 bleiben 12.348 Euro zu versteuerndes Einkommen steuerfrei, ab 69.879 Euro gilt der Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Angenommen, dieser Tarif bliebe 2027 eingefroren und Lohn wie Preise steigen um je zwei Prozent.

Was Sie wissen müssen Zu versteuerndes Einkommen 40.000 Euro: 7209 Euro Steuer, Durchschnittssatz 18,0 Prozent

40.800 Euro (plus zwei Prozent): 7463 Euro Steuer, Durchschnittssatz 18,3 Prozent

Die Steuer steigt um 254 Euro oder 3,5 Prozent – fast doppelt so schnell wie der Lohn

Nach Steuern bleiben 33.337 statt 32.791 Euro; nach Abzug von zwei Prozent Inflation fehlen real rund 108 Euro

Diese Zahlen sind gerechnet für Alleinstehende nach der Tarifformel, ohne Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Sozialabgaben.

Umgang mit der kalten Progression: Was Steuerzahler jetzt tun können

Beantragen lässt sich nichts: Ein Ausgleich wirkt automatisch über den Tarif und damit direkt in der monatlichen Lohnabrechnung. Seit 2015 legt das Ministerium alle zwei Jahre einen Steuerprogressionsbericht vor, auf dessen Basis der Tarif bislang regelmäßig angepasst wurde – für 2026 um rund zwei Prozent, nur die Reichensteuer-Grenze von 277.826 Euro blieb stehen.

Die Bundesbank empfahl schon 2022 in einem Monatsberichtsaufsatz, den Tarif jährlich statt alle zwei Jahre zu überprüfen, weil der Ausgleich konstruktionsbedingt erst mit einem Jahr Verzögerung berücksichtigt wird. Käme 2027 ein rückwirkender Ausgleich, flösse zu viel gezahlte Lohnsteuer in der Regel über geänderte Abrechnungen oder die Steuererklärung zurück. Fragen zur eigenen Veranlagung beantwortet das Finanzamt.

Am Freitag, dem 27. November 2026, fällt zunächst nur die Haushaltsentscheidung – nicht das letzte Wort, denn die Union hält sich den rückwirkenden Weg offen. Wer 2027 eine Gehaltserhöhung bekommt, sollte die erste Abrechnung im Januar prüfen und die Debatte im Blick behalten: Es geht um echtes Geld.

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