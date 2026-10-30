Kalte Wohnungen, kaputte Gehwege: Mieter in der Obstallee fühlen sich im Stich gelassen

Seit dreieinhalb Jahren lebt Ruben Norgall in der Obstallee. Er zog aus Hamburg nach Berlin, um eine behindertengerechte Wohnung zu finden. Seine Behinderung geht auf die schwere körperliche Arbeit zurück, die er früher als Hilfsarbeiter verrichten musste. „Ich musste 70-Kilo-Säcke bei Eisenbahnwaggons beladen. Dass der Rücken dadurch irgendwann kaputtgeht, wundert mich nicht“, erzählt er.



Heute bereitet ihm vor allem die Heizung Probleme. Diese funktioniere derzeit nach seinen Angaben nur bis zum dritten Stockwerk. „Durch die Kälte in der Wohnung habe ich laufend Rückenschmerzen“, sagt Norgall. Auch im vergangenen Jahr habe es Probleme gegeben. Die Heizung sei erst Mitte Dezember eingeschaltet und bereits im Februar wieder abgestellt worden. Gemeinsam mit anderen Mietern sammelt Norgall Unterschriften, um die Gewobag zum Handeln aufzufordern. Zwar seien Techniker vor Ort gewesen, geheizt werde aber weiterhin nur bis zum dritten Stock.

Reparaturen lassen auf sich warten

Auch andere Mängel beschäftigen die Bewohner. Nach einem Kellerbrand habe die Renovierung mehr als zwei Jahre gedauert. Während dieser Zeit hätten die Mieter weiterhin für die nicht nutzbaren Kellerräume bezahlen müssen, kritisiert Norgall. Zudem seien viele Reparaturen überfällig. Selbst auf E-Mails an die Gewobag bekomme er nach eigener Aussage keine Antwort. Auch die Gehwege seien in einem schlechten Zustand. „Da sind nur noch Buckelpisten zu sehen, weil seit Jahrzehnten hier nichts gemacht wurde“, sagt er.



Ein weiteres Problem sei das defekte Schloss der Hauseingangstür. „Die Tür steht Tag und Nacht offen“, berichtet Norgall. Auch die Sicherheit auf der Straße bereite ihm Sorgen. Obwohl es sich um eine Spielstraße handele, würden Autos häufig zu schnell fahren. Kinder hätten deshalb Angst, über die Straße zu gehen. Auch nachts fühlten sich manche Bewohner unsicher. Norgall berichtet von Gewaltverbrechen und kritisiert, dass die Polizei seiner Einschätzung nach teilweise lange brauche, um vor Ort zu sein.



Die Gewobag habe außerdem Überwachungskameras installiert, die nach seiner Wahrnehmung jedoch häufig ausgeschaltet seien. Ein möglicher Sicherheitsdienst sei ebenfalls bereits Thema gewesen.

Überquellender Mülleimer: Auch die Gewobag sieht bei der Sauberkeit Handlungsbedarf. © privat

Der Wunsch nach Veränderung

Norgall wünscht sich, dass die Wohnanlage endlich saniert wird. Neben einer funktionierenden Heizung fordert er schnellere Reparaturen, sichere Gehwege und mehr Sauberkeit. Auch die Vermüllung sei ein Problem. Derzeit gebe es Gerüchte, dass die Heizungsanlage saniert werden solle. Ob und wann das geschieht, sei allerdings unklar. Für Norgall steht fest, dass sich etwas ändern muss. Als er nach Berlin zog, war er froh, endlich eine passende Wohnung gefunden zu haben. Dass er sich heute mit so vielen Problemen auseinandersetzen müsse, enttäusche ihn. „Das sind so die Kernforderungen, die wir hier haben“, sagt er.

Stellungsnahme der Gewobag

Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt die Gewobag die Probleme mit der Heizungsanlage. Ursache sei ein verschmortes Anlagenteil. Der zuständige Dienstleister arbeite bereits an der Behebung des Schadens. Man rechne mit einer raschen Wiederherstellung der vollständigen Heizungsversorgung. Die Mieter seien bereits durch einen Hausaushang über die Situation informiert worden, heißt es.



Auch zu den Vorwürfen bezüglich ausbleibender Reparaturen und der Vermüllung hat die Gewobag Stellung genommen. Schadensmeldungen würden je nach Art und Dringlichkeit bearbeitet. Akute Störungen, die beispielsweise die Sicherheit oder die grundlegende Versorgung betreffen, hätten dabei Vorrang. Wie lange eine Reparatur dauere, hänge vom jeweiligen Schaden und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Fachfirmen ab.



Auch bei der Sauberkeit sieht die Gewobag Handlungsbedarf. Die Reinigung der Gemeinschaftsflächen werde durch beauftragte Dienstleister durchgeführt und von Hauswarten kontrolliert. Besonders die unsachgemäße Entsorgung von Sperrmüll stelle in großen Wohnanlagen eine wiederkehrende Herausforderung dar. Mit dem eigenen Hauswartservice „HausWart Plus“ wolle das Unternehmen zudem die Präsenz vor Ort stärken und Anliegen schneller bearbeiten.

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