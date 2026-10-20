Bei einem Referendum in Alberta stimmten rund 77 Prozent gegen die Unabhängigkeit. Die Provinz liefert 84 Prozent des kanadischen Erdöls, doch Separatisten beklagen Ottawas Klimapolitik.

Die Menschen in der kanadischen Provinz Alberta haben einem möglichen Weg in die Unabhängigkeit eine deutliche Absage erteilt. Nach ersten Ergebnissen eines Referendums vom Montag sprachen sich rund 77 Prozent der Wähler für einen Verbleib bei Kanada aus. Etwa 23 Prozent wollten dagegen ein Verfahren einleiten, das zu einer späteren Abstimmung über die Loslösung vom kanadischen Staat führen könnte.



Damit scheiterte der bisher weitreichendste Versuch der Unabhängigkeitsbewegung in der ölreichen Provinz im Westen Kanadas. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP zeichneten sich die Mehrheitsverhältnisse bereits nach der Auszählung von mehr als einer Million Stimmen deutlich ab. Auch der kanadische Sender CBC erklärte die Abstimmung zugunsten der Befürworter der nationalen Einheit für entschieden.



Das Ergebnis ist vor allem für Kanadas Premierminister Mark Carney ein politischer Erfolg. Er hatte in den vergangenen Tagen intensiv für den Zusammenhalt des Landes geworben und vor den wirtschaftlichen Folgen einer möglichen Abspaltung gewarnt.

Referendum in Alberta: Mehr als drei Viertel stimmen für Verbleib bei Kanada

Die Abstimmung war kein unmittelbares Referendum über die staatliche Unabhängigkeit. Die Einwohner mussten vielmehr zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Alberta bleibt eine Provinz Kanadas oder die Provinzregierung beginnt das verfassungsrechtlich erforderliche Verfahren, um ein späteres, verbindliches Referendum über eine Abspaltung abzuhalten.



Diese Formulierung geht aus den offiziellen Unterlagen der Wahlbehörde Elections Alberta hervor. Die Abstimmung selbst war rechtlich nicht bindend.



Es war das erste Mal, dass Alberta über einen möglichen Weg aus dem kanadischen Staatsverband abstimmte. Das endgültige Ergebnis will die Wahlbehörde am 29. Oktober bekannt geben.

Wegen Verzögerungen bei der Öffnung von mehr als 100 Wahllokalen musste die Stimmabgabe am Montag teilweise verlängert werden. Allein bei der vorzeitigen Stimmabgabe und per Briefwahl hatten sich bereits rund 1,36 Millionen Menschen beteiligt.



Die Bürger beantworteten außerdem neun weitere Fragen. Sie betrafen unter anderem die Einwanderung, den Zugang zu staatlich finanzierten Gesundheits- und Sozialleistungen sowie Änderungen an der kanadischen Verfassung. Eine Frage zielte sogar auf die Abschaffung des nicht direkt gewählten kanadischen Senats.

Kanadas Premierminister Mark Carney am 18. Oktober 2026 in Ottawa. Einen Tag später sprach sich eine deutliche Mehrheit der Wähler in Alberta gegen weitere Schritte zur Unabhängigkeit aus © Patrick Doyle/imago

Carney feiert Ergebnis: „Die Menschen haben eine klare Entscheidung getroffen“

Premierminister Carney begrüßte das vorläufige Ergebnis noch am Montagabend.



„Die Menschen in Alberta haben eine klare Entscheidung getroffen“, erklärte er laut Reuters. Sie hätten sich für Einheit entschieden und dafür, gemeinsam an der Zukunft des Landes zu arbeiten.



Carney ist selbst in Alberta aufgewachsen. Vor der Abstimmung hatte er die Einwohner eindringlich davor gewarnt, ihre Unzufriedenheit mit der Bundesregierung durch eine Stimme für die Abspaltung auszudrücken. Ein solcher Schritt werde jahrelange Unsicherheit und wirtschaftliche Nachteile verursachen.

Auch Albertas Regierungschefin Danielle Smith zeigte sich zufrieden. „Die Menschen in Alberta haben für ein stärkeres Alberta in einem vereinten Kanada gestimmt“, erklärte sie nach Angaben von AP.



Smith hatte das Referendum im Mai angesetzt, obwohl sie selbst für einen Verbleib bei Kanada eintrat. Innerhalb ihrer konservativen United Conservative Party stehen jedoch auch Politiker und Anhänger, die eine größere Eigenständigkeit oder sogar die Unabhängigkeit der Provinz anstreben.



Die Regierungschefin hatte gehofft, mit der Abstimmung Klarheit über den Rückhalt für diese Forderungen zu schaffen. Nun kündigte sie an, am Dienstag über die politischen Konsequenzen und die Zukunft der Provinz sprechen zu wollen.

Warum Albertas Ölindustrie im Streit um die Unabhängigkeit entscheidend ist

Hinter den separatistischen Bestrebungen steht ein jahrzehntelanger Konflikt über die Verteilung wirtschaftlicher Macht in Kanada.



Alberta zählt rund fünf Millionen Einwohner und ist das Zentrum der kanadischen Öl- und Gasindustrie. Nach Angaben der kanadischen Energieaufsicht entfielen 2025 rund 84 Prozent der landesweiten Produktion von Erdöl und verwandten Produkten auf die Provinz.



Besonders bedeutend sind die riesigen Ölsandvorkommen im Norden Albertas. Sie bilden einen großen Teil der kanadischen Erdölreserven und sind für den Export in die USA von erheblicher Bedeutung.

Befürworter der Unabhängigkeit argumentieren, Alberta trage überdurchschnittlich stark zum kanadischen Wohlstand bei, erhalte aber nicht genügend wirtschaftliche und politische Gegenleistungen. Vor allem die Klimapolitik früherer Bundesregierungen sowie Umweltauflagen für neue Ölpipelines haben in der Provinz heftige Kritik ausgelöst.

Carney versuchte zuletzt, diesen Konflikt zu entschärfen. Seine Regierung unterstützte ein neues Pipelineprojekt, das Albertas Ölindustrie zusätzliche Exportmöglichkeiten eröffnen soll. Damit will Kanada zugleich seine starke Abhängigkeit vom amerikanischen Absatzmarkt verringern.

Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA stehen seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus unter besonderem Druck. Der US-Präsident hatte wiederholt davon gesprochen, Kanada zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu machen. Seine Zollpolitik verschärfte die wirtschaftlichen Spannungen zusätzlich.

Separatisten wollen trotz Niederlage weitermachen

Die Unabhängigkeitsbewegung betrachtet das Referendum dennoch nicht als endgültige Niederlage.

Keith Wilson, einer der führenden Vertreter der Initiative Let Alberta Decide, hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, die Bewegung unabhängig vom Ergebnis fortzusetzen. Nach Recherchen von AP sehen die Separatisten schon darin einen Erfolg, dass sie ihre Forderung erstmals auf die politische Tagesordnung einer provinzweiten Volksabstimmung gebracht haben.

Allerdings gibt es auch erhebliche rechtliche Hindernisse. Eine Provinz kann sich nach kanadischem Verfassungsrecht nicht einseitig vom Staat lösen. Selbst ein eindeutiges Votum für die Unabhängigkeit würde Verhandlungen mit der Bundesregierung und Verfassungsänderungen erforderlich machen.

Besonders wichtig ist die Position der indigenen Bevölkerung. Mehrere First Nations haben sich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Sie verweisen darauf, dass ihre Verträge mit der kanadischen Krone teilweise älter sind als die Gründung Albertas als Provinz im Jahr 1905. Ihre Rechte und vertraglichen Ansprüche könnten nicht einfach durch eine Entscheidung der Provinzregierung aufgehoben werden.

Auch in Quebec gewinnt die Unabhängigkeitsbewegung wieder an Einfluss

Der Konflikt in Alberta ist nicht die einzige separatistische Herausforderung für die kanadische Regierung.



In der überwiegend französischsprachigen Provinz Quebec fanden bereits 1980 und 1995 Referenden über eine mögliche Loslösung von Kanada statt. Beide scheiterten. Besonders knapp fiel das Ergebnis 1995 aus, als die Befürworter der staatlichen Einheit nur mit einem geringen Vorsprung gewannen.



Bei der Regionalwahl am 5. Oktober 2026 ging die separatistische Parti Québécois erneut als stärkste Kraft hervor. Nach den offiziellen Ergebnissen der Wahlbehörde gewann sie 59 der 127 Sitze und erhielt rund 28 Prozent der Stimmen. Für eine eigene parlamentarische Mehrheit reichte das nicht.



Die Partei strebt grundsätzlich ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an, hat es jedoch an politische Bedingungen geknüpft. Nach Angaben von Reuters soll eine neue Abstimmung erst nach dem Ende von Trumps Präsidentschaft und bei entsprechender parlamentarischer Mehrheit stattfinden.

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