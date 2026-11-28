Lehrkräfte und Polizisten dürfen weiter keine Kippa, keinen Turban und kein Kopftuch tragen. Deutschland urteilte anders. Und Quebec hat längst nachgelegt.

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Kanadas Oberster Gerichtshof hat das Gesetz über den laizistischen Charakter des Staates im französischsprachigen Landesteil Quebec fast vollständig bestätigt. Richter, Polizisten, Lehrkräfte und weitere Staatsbedienstete mit Amtsautorität dürfen damit im Dienst weiter keine Kippa, keinen Turban und kein Kopftuch tragen. Das geht aus dem Urteil des Supreme Court of Canada hervor.

In der Sache billigt das Gericht das Gesetz damit nicht. Das Urteil umfasst laut CBC 532 Seiten, und je nach Rechtsfrage gibt es andere Mehrheiten. Mehrere Richter befanden, Bill 21 beeinträchtige Grundfreiheiten und Gleichheitsrechte. Folgen hat das keine: Quebec hatte das Gesetz im Jahr 2019 vorsorglich gegen solche Einwände abgeschirmt.

Section 33: Warum Kanadas Richter Quebec nicht stoppen

Möglich macht das Section 33 der Charter, die sogenannte Notwithstanding Clause. Mit ihr kann ein Parlament für ein Gesetz etwa die Religions- und Meinungsfreiheit aushebeln. Sechs Richter hielten Quebecs Vorgehen für wirksam.

Vier Richter öffneten zugleich eine Tür: Gerichte dürfen festhalten, dass ein abgeschirmtes Gesetz Charter-Rechte verletzt, auch wenn es gültig bleibt. Für Bill 21 gab es keine solche Erklärung. Justizminister Sean Fraser lobte diese Transparenz in einer Stellungnahme seines Ministeriums. Schritte gegen das Gesetz kündigte Ottawa nicht an.

Bill 9: Gebetsräume weg, Beten im Park nur mit Erlaubnis

Quebec hat die Regeln längst verschärft. Am 2. April 2026 nahm die Nationalversammlung das Gesetz Bill 9 mit 76 zu 28 Stimmen an. Seither gilt das Symbolverbot auch für Personal subventionierter Kitas, wer dort schon arbeitet, ist ausgenommen. Gemeinsames Beten in Parks braucht die Zustimmung der Gemeinde, Gebetsräume an Universitäten entfallen.

Minister Jean-François Roberge begründete das mit Protesten, bei denen Straßen und Parks zu Gebetsorten geworden seien. „Für alle gelten dieselben Regeln“, sagte er laut CBC. Religionsverbände und Bürgerrechtler werfen der Regierung vor, Minderheiten zu treffen, um politisch zu punkten. Die Vereinigung Ligue des droits et libertés warnt vor „katastrophalen Folgen“.

Karlsruhe 2015: Deutschland zog die Grenze anders

In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht 2015 indes entschieden, dass Lehrerinnen das Kopftuch nicht pauschal untersagt werden darf. Ein Verbot ist nur zulässig, wenn der Schulfrieden oder die Neutralität des Staates konkret gefährdet ist. Christliche Symbole zu bevorzugen, werteten die Richter als unzulässige Benachteiligung.

Das traf auch Berlins Neutralitätsgesetz. 2020 sprach das Bundesarbeitsgericht einer Bewerberin, die wegen ihres Kopftuchs abgelehnt worden war, rund 5159 Euro Entschädigung zu. Karlsruhe nahm die Beschwerde des Landes 2023 nicht an. Für die hessische Justiz hielt das Gericht ein Kopftuchverbot 2020 dagegen für zulässig.

Frankreich und Quebec 2029: Warum der Streit weitergeht

Frankreich verbannte religiöse Symbole 2004 aus Schulen, 2010 folgte das Verbot der Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum. Im Februar 2025 stimmte der Senat für ein Kopftuchverbot bei Sportwettkämpfen. Johanna Wagman von Amnesty International warf Innenminister Bruno Retailleau laut ZDFheute eine „rassistische Annahme“ vor.

In Quebec ist der Konflikt ebenso wenig entschieden. Kritiker sehen vor allem muslimische Frauen getroffen. Die Bürgerrechtsorganisation CCLA hat mitgeklagt und will weiterkämpfen. Voraussichtlich 2029 muss das Parlament die schützende Klausel erneuern, schreibt die Globe and Mail. Ob das Urteil auch Bill 9 absichert, ist ungeklärt.