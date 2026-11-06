Kanzler fordert Ausreise bei Antisemitismus unter Muslimen

Muslimische Einwanderer müssten die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust tragen, sagt Kanzler Merz. Wer sich daran nicht halte, müsse das Land verlassen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat muslimische Einwanderer in Deutschland dazu aufgerufen, die deutsche Verantwortung für den Holocaust mitzutragen. „Auch diejenigen, die hier aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen, für die gilt diese historische Verantwortung unseres Landes eins zu eins genau so“, sagte Merz bei einem Empfang jüdischer Sportler in Berlin. „Und wer sich daran nicht hält, der muss unser Land auch wieder verlassen.“

Anlass der Äußerung war ein Treffen mit Teilnehmern der Maccabiah, der alle vier Jahre in Israel ausgetragenen jüdischen Olympischen Spiele. Ein Basketball-Trainer habe dem Kanzler berichtet, dass die Sportler ihre roten Makkabi-Trainingsjacken mit dem Davidstern in Deutschland auf der Straße nicht tragen könnten, ohne Angriffe befürchten zu müssen.

Merz verweist auf Weizsäcker-Rede

Merz verwies in seiner Antwort auf eine Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 1985. Weizsäcker hatte 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Bundestag mit Blick auf die Verbrechen der Nationalsozialisten und die systematische Ermordung von Millionen Juden gesagt: „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.“

Diese Sätze seien für ihn „in Stein gemeißelt“, sagte Merz. Sie gälten für die gesamte deutsche Gesellschaft. „Und ich füge aus gegebenem Anlass hinzu: Das gilt auch für Einwanderer, die nach Deutschland kommen“, sagte der Kanzler mit Blick auf antisemitische Straftaten muslimischer Migranten. (mit dpa)

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