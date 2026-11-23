In Moskau gibt es Berichten zufolge Pläne, Atomwaffen ins All zu befördern. Bundeskanzler Merz spricht von einer „Eskalation“. Die russische Botschaft wies die Anschuldigungen zurück.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Berichte über eine mögliche Beförderung russischer Atomwaffen ins All als „schockierend“ bezeichnet. Die Nachrichten über Pläne für eine atomare Bewaffnung des Weltraums seien nicht neu, „aber sie sind deswegen nicht weniger schockierend“, sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. „Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.“



Westliche Geheimdienste halten es nach Medienberichten für möglich, dass Russland noch im Dezember einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All schießt. Nach gemeinsamen Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) haben mehrere Nato-Staaten entsprechende Geheimdienstinformationen ausgetauscht.

Regierungssprecher Kornelius: „keine unmittelbare Bedrohung“

Bereits seit mehreren Jahren soll der russische Satellit „Sputnik-S“ im Großraum Moskau lagern. Dieser soll eine Atomladung ins All befördern.



In den Warnmeldungen der westlichen Geheimdienste von Anfang November heiße es, dass dieser Satellit atomar bewaffnet innerhalb der nächsten 60 Tage in den Weltraum gebracht werden könne.

Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte, die Bundesregierung nehme die Berichte „sehr ernst“. Eine „unmittelbare Bedrohung“ bestehe aber momentan nicht.

Das Auswärtige Amt teilte zudem mit, dass die Stationierung einer Nuklearwaffe im Weltraum „ein eklatanter Bruch des Weltraumvertrags von 1967“ wäre.



Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern habe Deutschland im Jahr 2004 eine Resolution in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, die zur Einhaltung des Weltraumvertrags und zum Verzicht auf die Entwicklung derartiger Waffen aufruft.

Die russische Botschaft in Deutschland wies die Anschuldigungen zurück. Sie bezeichnete die Berichte als unbegründete Unterstellungen und Teil einer Propagandakampagne. Russlands Weltraumaktivitäten dienten ausschließlich friedlichen Zwecken und entsprächen den internationalen Verpflichtungen, erklärte die Botschaft. (mit dpa)

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