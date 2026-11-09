Kartellamt gegen Google: Neue Untersuchung zu Karten-Diensten im Auto

Das Bundeskartellamt nimmt Googles Kartendienste für Autos ins Visier. Eine Marktbefragung soll klären, ob angekündigte Änderungen des Konzerns die Wettbewerbsbedenken ausräumen.

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Die Bonner Wettbewerbsbehörde untersucht derzeit mögliche Wettbewerbsbeschränkungen bei Googles Kartendiensten für sogenannte In-Vehicle-Infotainment-Systeme in Personenkraftwagen. Das teilte das Bundeskartellamt am Montag in Bonn mit. Nachdem Google angekündigt habe, sein Angebot in diesem Bereich neu aufzustellen, sei nun eine Marktbefragung bei Fahrzeugherstellern und anderen Kartendiensteanbietern gestartet worden.

Entscheidend für den Wettbewerb sei, dass Autohersteller frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen und deren Kartendienste nach ihren Bedürfnissen kombinieren könnten, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Werde diese Möglichkeit eingeschränkt, könne das den Wettbewerb zulasten anderer Anbieter und letztlich das Angebot für Autofahrer beeinträchtigen.

Bündelung von Diensten im Fokus

Konkret prüft die Behörde nach eigenen Angaben, ob Google im Rahmen des neu eingeführten Produkts „Google Automotive SDK“ eigenständige Kartendienste nur gebündelt anbietet. Das an Fahrzeughersteller gerichtete Produkt umfasst demnach unter anderem Kartendaten, die Suche nach Points of Interest, Navigationsfunktionen sowie Echtzeitverkehrsinformationen. Im Raum stehe, dass Google Nachfragern keine Möglichkeit gebe, diese Bestandteile einzeln zu beziehen und mit Diensten anderer Anbieter zu kombinieren.

Zudem werde geprüft, ob die konkrete Ausgestaltung der „Google Maps Platform“ im Automobilbereich die Interoperabilität mit Kartendiensten anderer Anbieter erschwere, hieß es.

Google kündigt Neuausrichtung an

Google befinde sich in einem kontinuierlichen Dialog mit der Behörde über eine wettbewerbskonforme Ausgestaltung seiner Kartendienste, teilte das Kartellamt weiter mit. Das Unternehmen habe angekündigt, sein Angebot der Google Maps Platform im Automobilbereich unter der Bezeichnung „Geo Cloud Automotive Program“ neu aufzustellen und zu standardisieren.

Man prüfe, ob die angekündigten Änderungen geeignet seien, wettbewerbliche Bedenken auszuschließen, sagte Mundt. Dafür seien noch zahlreiche, zum Teil sehr technische Einzelfragen zu klären.

Die Untersuchung stützt sich den Angaben zufolge maßgeblich auf die besonderen Missbrauchsvorschriften für Digitalkonzerne nach Paragraf 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Bereits 2025 hatte das Bundeskartellamt die Verfahren „Google Automotive Services“ und „Google Maps Platform“ abgeschlossen.

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