Kartoffel-Erzeugerpreise verdoppelt: Was jetzt im Supermarkt auf Verbraucher zukommt

Die Ernte ist um ein Viertel geschrumpft. AMI-Experte Thomas Els erklärt, warum die Preise steigen und was Verbraucher im Supermarkt erwartet.

Zahlreiche Kartoffeln verschiedener Sorten liegen an einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt zum Verkauf.

Wer derzeit im Supermarkt zu Kartoffeln greift, muss mehr zahlen als noch vor einem Jahr. Auch die Erzeugerpreise, die Landwirte für ihre Kartoffeln erhalten, sind kräftig gestiegen: Innerhalb eines Jahres haben sie sich mehr als verdoppelt. Das geht aus aktuellen Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) hervor, die der Berliner Zeitung auf Anfrage vorliegen.



Demnach erzielten Landwirte für vorwiegend fest- und mehligkochende Kartoffeln im Oktober letzten Jahres durchschnittlich rund 13 Euro je Dezitonne (100 Kilogramm). Zur gleichen Zeit in diesem Jahr waren es bereits 27 Euro – ein Anstieg von rund 108 Prozent. In den wichtigsten deutschen Anbauregionen werden aktuell sogar rund 28 Euro je Dezitonne gezahlt. Bei den Verbrauchern sind die höheren Preise inzwischen angekommen. Im September zahlten diese für Kartoffeln laut Statistischem Bundesamt 11,3 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.

Warum Kartoffeln in Deutschland teurer werden

Ein wesentlicher Grund für die höheren Erzeugerpreise ist das deutlich geringere Angebot. „Während 2025 ein reichliches Angebot den Markt belastete, ist das Angebot derzeit spürbar knapper“, erklärt Thomas Els, stellvertretender Bereichsleiter Pflanzenbau der AMI. Für eingelagerte Speisekartoffeln werden in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein laut Medienberichten bereits Zuschläge von bis zu fünf Euro je Dezitonne gezahlt. Das stützt das hohe Preisniveau zusätzlich.

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland in diesem Jahr rund 10,4 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Im vergangenen Jahr waren es noch knapp 13,9 Millionen Tonnen. Die Erntemenge ist damit um rund ein Viertel zurückgegangen.

Eine weitere Verteuerung ist nach Einschätzung der AMI kurzfristig möglich. Mit einem erneuten sprunghaften Preisanstieg rechnet die Marktbeobachtungsstelle derzeit jedoch nicht. „Wahrscheinlicher ist zunächst ein fester Markt auf hohem Niveau“, erklärt Els.

Kartoffeln: Warum die Erzeugerpreise nicht eins zu eins im Supermarkt ankommen

Deutschland produziert deutlich mehr Kartoffeln, als im eigenen Land verbraucht werden. Nach vorläufigen Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) lag der Selbstversorgungsgrad im Wirtschaftsjahr 2024/25 bei 145 Prozent. Die heimische Produktion überstieg den inländischen Bedarf damit um 45 Prozent. Ein erheblicher Teil der Kartoffeln und Kartoffelprodukte wird ins Ausland exportiert.

Wie sich die Entwicklung auf die Preise im Supermarkt auswirken wird, lässt sich allerdings nicht zuverlässig vorhersagen. Denn zwischen den Erzeugerpreisen und den Preisen, die Verbraucher im Handel bezahlen, liegen weitere Kosten für Lagerung, Transport, Verpackung und Vertrieb.

Auch die allgemeine Entwicklung der Agrar- und Lebensmittelmärkte bleibt nach Einschätzung der AMI unsicher. Neben Energie- und Düngemittelkosten spielen das Wetter, internationale Warenströme und die Nachfrage eine Rolle. Eine belastbare Prognose für die weitere Entwicklung der Preise sei deshalb derzeit nicht möglich.

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