Vier Handelsketten haben inzwischen eine Lieferung französischer Speisekartoffeln zurückgerufen. Schon bei der Lagerung der Knollen lassen sich Gesundheitsrisiken verringern.

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Bei Kartoffeln, die mit Schale gegessen werden, sollten nur frische und unbeschädigte Knollen verwendet werden.

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Kunden von Edeka und Marktkauf sollten jetzt ihre Kartoffelvorräte überprüfen. Am Mittwoch hatte der französische Hersteller Parmentine einen Rückruf wegen erhöhter Konzentrationen natürlicher Giftstoffe bekannt gegeben.

Betroffen sind Kartoffeln der Sorte Chérie aus Frankreich, die unter der Bezeichnung „Edeka Herzstücke Ackergold Rotschalige“ in Ein-Kilogramm-Packungen mit der Losnummer 26128774 verkauft wurden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa waren sie seit dem 12. Oktober bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf im Angebot.

Bereits am Freitag hatte Kaufland Kartoffeln desselben Herstellers mit derselben Losnummer zurückgerufen, am Dienstag folgten die Globus-Markthallen. Bei Kaufland handelt es sich um das Produkt „Speisekartoffeln rot festkochend“ in der 1,5-Kilogramm-Packung.

Edeka und Marktkauf haben die betroffene Ware nach Angaben des Herstellers aus dem Verkauf genommen. Der Hersteller rät vom Verzehr der zurückgerufenen Kartoffeln grundsätzlich ab, unabhängig von ihrem Aussehen und der Art der Zubereitung. Kunden können die Kartoffeln zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet.

Warum Kartoffeln giftig werden können

Die giftigen Glykoalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe von Nachtschattengewächsen. In Kartoffeln kommen vor allem Solanin und Chaconin vor. Sie dienen der Pflanze nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zur Abwehr von Schädlingen und Krankheitserregern.

Die Stoffe befinden sich vor allem in der Schale, den Keimen und den Keimansätzen, den sogenannten Augen. Auch in beschädigten Kartoffeln können sie sich anreichern. Grüne Verfärbungen sind ein Hinweis auf einen erhöhten Giftstoffgehalt.

Symptome einer Vergiftung

Zu den möglichen Vergiftungssymptomen gehören Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall, gelegentlich auch Fieber. In schweren Fällen sind nach Angaben des BfR Bewusstseinsstörungen sowie Störungen der Atmung und des Kreislaufs möglich.

Das Bundesinstitut empfiehlt für frische Speisekartoffeln einen Gehalt von weniger als 100 Milligramm Glykoalkaloiden pro Kilogramm. Bei sachgerecht angebauten, geernteten und gelagerten Kartoffeln liegt der Gehalt meist zwischen 20 und 100 Milligramm pro Kilogramm. Zuvor galten im Allgemeinen auch Gehalte von bis zu 200 Milligramm pro Kilogramm als unbedenklich. Das BfR stufte seine Empfehlung 2018 wegen der unvollständigen Datenlage als vorläufig ein.

Wann Kartoffeln aussortiert werden sollten

Um möglichst wenig von den Giftstoffen aufzunehmen, sollten Verbraucher Kartoffeln nach Empfehlung des BfR kühl, dunkel und trocken lagern.

Einzelne grüne Stellen und Keimansätze sollten bei der Zubereitung großzügig herausgeschnitten werden. Alte, eingetrocknete, großflächig grüne oder stark keimende Knollen sollten dagegen nicht mehr gegessen werden.

Was beim Schälen, Kochen und Frittieren gilt

Wer Kartoffeln mit Schale essen möchte, sollte ausschließlich frische und unbeschädigte Knollen verwenden. Insbesondere kleine Kinder sollten nur geschälte Kartoffeln essen.



Beim Kochen geht ein Teil der Glykoalkaloide in das Kochwasser über. Dieses sollte deshalb nicht weiterverwendet werden. Auch das Frittierfett sollte regelmäßig gewechselt werden. Schmeckt ein Kartoffelgericht bitter, rät das BfR vom Verzehr ab.

Vergiftungsfälle selten dokumentiert

Dem BfR zufolge sind aus den vergangenen 100 Jahren nur wenige Vergiftungsfälle durch Kartoffelgerichte dokumentiert. Vor allem leichtere Vergiftungen könnten unerkannt bleiben, weil die Beschwerden auch andere Ursachen haben können.

Anlass für die Neubewertung der Gesundheitsrisiken durch das BfR war die Erkrankung einer Familie im November 2015 nach dem Verzehr eines Kartoffelgerichts mit hohem Glykoalkaloidgehalt.

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