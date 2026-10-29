Kartoffelpuffer mit oder ohne Ei: Jamie Oliver löst Debatte über deutschen Küchenklassiker aus

Kartoffelpuffer oder Reibekuchen gehören fest zur deutschen Küche. Ob Ei in den Teig gehört oder die vegane Variante besser ist, darüber wird nun dank Starkoch Jamie Oliver neu verhandelt.

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Mit mehr als vier Millionen Followern auf verschiedenen Plattformen gehört Julius Fiedler zu den großen deutschen Food-Influencern. Der Content Creator aus der Nähe von Düsseldorf will natürliches Essen fördern, das Gesundheit und Umwelt schützt.



Seine Videos und Rezepte behandeln vegane Gerichte, die nicht hoch verarbeitet sind. Damit trifft der Deutsche, der 2018 nach London zog und seine Karriere mit dem Sauerteig-Backkurs „Baking Hermann“ startete, den Zeitgeist.

Fiedler arbeitete auch als Produktionsassistent und Food-Stylist für Starkoch Jamie Oliver. Jetzt haben die beiden ein Video zusammen gemacht – es geht um deutsches Küchenkulturgut.

Echtes German Comfort Food

Fiedler führt Jamie Oliver in das Düsseldorfer Restaurant Brauerei Schumacher aus, das für klassische Brauhauskost und typische Gerichte der rheinischen Küche steht.

Zustimmung wird geprüft...

Der britische Fernsehkoch und Autor zahlreicher Kochbücher überlegt nicht lange: „Wir sind in Deutschland, wir müssen Bier und Kartoffeln bestellen.“ Fiedler ordert also zweimal Reibekuchen, fragt aber nach, ob diese denn auch vegan seien.

Nein, die seien mit Ei, entgegnet der Kellner. Daraufhin geht Fiedler in die Küche und setzt selbst einen Teig an: von Hand geriebene Kartoffel, gut ausgedrückt, dazu Zwiebel und eine Prise Salz. „Und jetzt ein Ei?“, fragt der Restaurantmitarbeiter. Fiedler verneint: Die Stärke der Kartoffel reiche aus. Dann brät er die Puffer in heißem Fett aus.

Mit etwas Apfelmus serviert Fiedler seinem prominenten Gast die fertigen Reibekuchen, dem sie sichtlich schmecken. Echtes German Comfort Food, das ist richtig gut, findet Jamie Oliver.

Der kurze Clip stößt in den sozialen Medien auf reges Interesse. „Genial! Ich hab’s mir jetzt zehnmal angesehen“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Der irische Ernährungsexperte und Autor Alan Desmond kommentiert: „Auf Eier zu verzichten, ist bei jeder Mahlzeit eine kluge Entscheidung.“

Kartoffelpuffer: Schön knusprig ausgebacken schmecken sie am besten. © Zoonar.com/Karl Allgäuer/Imago

Was die perfekte Reibekuchen-Rezeptur angeht, dazu gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. Die einen beteuern, das schon von zu Hause so zu kennen: „Meine Mama hat immer Reibekuchen ohne Ei gemacht. Sie sind so tatsächlich knuspriger geworden.“ Andere verbinden es mit einer Mission, die der des Influencers entspricht: „Yesss, zeig ihnen, dass es auch ohne Tier geht!“

Doch es gibt auch gegenteilige Aussagen. Eine Hobbyköchin findet: „Kartoffelpuffer sind mit Ei, ohne schmeckt es einfach nicht so gut.“ Dem hält Julius Fiedler entgegen: „Ich finde, man kriegt viel mehr von den Röstaromen ohne Ei.“ Vegane Esser pflichten ihm bei und fragen: „Warum müssen Menschen so oft das Leid von Tieren hinzufügen?“

Eier finden sich auch in DDR-Rezepturen

Tatsächlich tauchen in Internetrezepten für Reibekuchen immer wieder Eier als Zutat auf. Laut Wikipedia werden den Grundzutaten Kartoffel und Zwiebel Mehl, Salz und Ei beigemischt. „Teilweise werden die Eier getrennt, und das Eiklar als Eischnee untergehoben“, heißt es in der Online-Enzyklopädie.

Eier werden gemeinhin hinzugegeben, damit die geriebene Kartoffelmasse besser bindet und die Puffer beim Braten in der Pfanne nicht auseinanderfallen.

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Das gilt auch für die bayerischen Reiberdatschi, wo ein bis zwei Eier optional in den Teig kommen, viele traditionelle Hausrezepte aber auch ganz ohne Ei auskommen.

Und wie war es in der DDR, wo Kartoffelpuffer ebenfalls als beliebtes Familiengericht galten? Die Plattform ddr-rezepte.de bereitet den Teig für die knusprigen Taler tatsächlich ohne Eier zu. Anders die Thüringer Kartoffelpuffer vom Konservenhersteller Hainich: Hier kommen auf anderthalb Kilo rohe Kartoffeln zwei große Zwiebeln und zwei Eier.

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