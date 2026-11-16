Konzerte von Karat und Karussell in Berlin: Als ich fortging über sieben Brücken

Sie stehen seit 1979 nebeneinander in meinem Plattenregal: Karats Scheibe „Über sieben Brücken“ neben Karussells Debütalbum „Entweder oder“. Damals lag in unserer Clique Karussell eindeutig vorn. Die Band habe den Cäsar von der verbotenen Renft-Band an Bord, raunten die älteren Typen von der Penne. Im Kreiskulturhaus erlebten wir Kumpelrocker, die den Blues im Blut hatten. Die Texte von Kurt Demmler sprachen Lehrlinge und Oberschüler direkt an: „Ehrlich will ich bleiben“ oder „Halte durch“. Karat galt uns damals als abgehoben, den „Schwanenkönig“ fanden wir kitschig. Nachdem Peter Maffay ihren Song „Über sieben Brücken“ gecovert hatte, schien Karat ohnehin mehr im Westen aufzutreten.



Am vergangenen Wochenende nun spielten Karussell im Neu-Helgoland und Karat im gut besuchten Admiralspalast, beide sind auf 50-Jahre-Jubiläums-Tournee. Karussell tritt bis heute eher in kleineren Sälen wie dem Neu-Helgoland auf. Bandgründer und Keyboarder Wolf-Rüdiger Raschke hat noch kurz vor dem Auftritt Zeit für ein Bier und einen Plausch mit einem früheren Mitmusiker, mit dem er in den Sechzigern zum Tanz aufgespielt hatte. Kurz nach ihrem Comeback 2007 kamen hier gerade mal 50 Leute, erinnert er sich. Zunächst traten sie nur sechs bis acht Mal im Jahr auf, inzwischen kommen sie wieder auf 100 Gigs.