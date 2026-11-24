Bis Ende 2027 sollen auch abgelegene Dörfer Zugang zum Internet erhalten. Amazon plant die Versorgung von mehr als 120.000 Haushalten. Dafür entstehen bereits Bodenstationen.

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Der kasachische Telekommunikationsanbieter Kazakhtelecom soll die Dienste von Amazon Leo im Land vertreiben.

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Kasachstan will ab 2027 zwei weitere Anbieter von Satelliteninternet ins Land holen: das US-Unternehmen Amazon Leo und die chinesische Shanghai Spacecom Satellite Technology. Das kündigte Digitalminister Schaslan Madijew am Dienstag bei einer Regierungssitzung an.

Die beiden Unternehmen sollen Starlink und OneWeb ergänzen, die am 1. Oktober die Zulassung für ihre Tätigkeit in Kasachstan erhielten. Nach Angaben Madijews wäre Kasachstan das erste Land Zentralasiens, in dem alle vier Betreiber Bodenstationen einrichten. Diese verbinden die Satellitennetze mit der Internetinfrastruktur am Boden.

Amazon Leo für mehr als 120.000 Haushalte

Der kasachische Telekommunikationsanbieter Kazakhtelecom bereitet den Start des Satelliteninternetdienstes Amazon Leo für 2027 vor. Mehr als 120.000 Haushalte sollen dadurch Internetzugang erhalten, berichtete das regionale Nachrichtenportal The Times of Central Asia. Bodenstationen werden bereits in Akkol und Alatau gebaut, eine dritte ist in Atyrau geplant.

Die Zusammenarbeit mit Amazon war im September 2025 vereinbart worden, als das Vorhaben noch Project Kuiper hieß. Kazakhtelecom soll die Dienste exklusiv an Privat- und Geschäftskunden in Kasachstan vertreiben. Die Vereinbarung umfasst auch ausgewählte staatliche Einrichtungen.

Glasfaser für 92 Prozent der Dörfer geplant

Kasachstan setzt auf Satelliten, um abgelegene Siedlungen mit Internet zu versorgen, in denen sich Glasfaserleitungen nur schwer verlegen lassen. Nach Regierungsplänen sollen bis Ende 2027 insgesamt 92 Prozent der 6060 Dörfer des Landes einen Glasfaseranschluss erhalten. Die übrigen acht Prozent sollen per Satellit mit Internet versorgt werden.

Bis Ende 2026 sollen Glasfaserleitungen 3704 Dörfer erreichen, im folgenden Jahr weitere 1863. Gleichzeitig baut Kasachstan seine Mobilfunknetze aus. Bis Ende 2027 will die Regierung die ältere 3G-Technik vollständig abschalten und auf 4G und 5G setzen.

Satelliteninternet in Zügen und Flugzeugen

Satelliteninternet wird in Kasachstan bereits im öffentlichen Verkehr eingesetzt. In rund 1500 Reisezugwagen der staatlichen Bahngesellschaft Kazakhstan Temir Zholy steht nach Regierungsangaben WLAN über Starlink zur Verfügung. Die Fluggesellschaft Air Astana hat ein Flugzeug mit OneWeb ausgestattet. 2027 sollen 20 weitere Flugzeuge damit ausgestattet werden.

Beeline Kazakhstan und Starlink Mobile haben einen Dienst eingeführt, mit dem Nutzer auch außerhalb der Reichweite herkömmlicher Mobilfunknetze Nachrichten versenden und grundlegende Internetdienste direkt über Satelliten nutzen können. Die Technik funktioniert bislang mit kompatiblen Android-Geräten. An der Unterstützung für iPhones wird noch gearbeitet.

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