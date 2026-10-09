Sweater Weather: Unsere Fundstücke aus Wolle und Kaschmir

Es ist kaum zu übersehen: Berlin wird nasskalt und herbstlich. Der Himmel hängt tief, der Trenchcoat reicht nicht mehr ganz, und die Hände verschwinden in den Taschen. Kühlende Baumwolle weicht wärmendem Tierhaar. Vielleicht mögen wir den Begriff „Sweater Weather“, also zu Deutsch „Pulli-Wetter“, deshalb so sehr. Er eröffnet uns am Ende des Sommers eine neue Kleidungskategorie: Die Strickwaren.