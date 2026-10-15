Kasse leer: Junge Union braucht Kredit der CDU, um Fördergeld zurückzuzahlen

Im Streit um die Rente warf die Junge Union der eigenen Regierung vor, die junge Generation mit Milliarden zu belasten. Nun hat der CDU-Nachwuchs selbst ein Geldproblem. Um Fördermittel an den Staat zurückzuzahlen, musste er sich bei der Mutterpartei Geld leihen.



348.509,07 Euro hat die JU an das Bundesfamilienministerium zurücküberwiesen, Zinsen inklusive. Das berichtet der Focus. Rund 300.000 Euro davon stammen nach Informationen des Magazins aus einem Kredit der CDU.

1,2 Millionen Euro Förderung, fast 350.000 zurück

Es geht um Bundesgeld für politische Bildungsarbeit. Das Familienministerium verteilt es jedes Jahr an die Jugendorganisationen der Parteien. Die JU bekam 2025 nach Angaben des Ministeriums 1,2 Millionen Euro.



Wer gefördert wird, muss nachweisen, wofür er das Geld ausgegeben hat. Bei der JU reichte das offenbar nicht für die volle Summe. Das Ministerium begründete die Rückforderung mit Mitteln, die nicht oder nicht rechtzeitig verwendet worden seien.



Die JU spricht von einer Selbstkorrektur. Ihre Bundesgeschäftsstelle habe bei der Abrechnung für 2025 selbst bemerkt, dass sich ein Teil der Mittel nicht abrechnen ließ. Der Rückzahlungspflicht sei man vollständig nachgekommen.

CDU leiht dem Nachwuchs Geld

CDU und JU bestätigen den Kredit, die Höhe nennen beide nicht. Nach Angaben einer CDU-Sprecherin hatte die JU um ein Darlehen gebeten. Die Partei habe es zu marktüblichen Konditionen gewährt. Die JU will den Kredit planmäßig zurückzahlen.



Wo ist das Geld geblieben? Genau das lässt die JU offen. Wofür sie die Fördermittel konkret ausgegeben hat, sagte sie dem Magazin nicht.



Dabei liegt die Frage auf der Hand. Wurde Geld zu spät ausgegeben, ist es weg und muss trotzdem erstattet werden. Wurde es gar nicht ausgegeben, hätte es eigentlich noch auf dem Konto liegen müssen. Welcher Fall auf welchen Teil der Summe zutrifft, ist nicht bekannt.



Strafrechtliche Vorwürfe stehen nach Angaben der JU-Pressestelle nicht im Raum. Externe Prüfer hätten den Vorgang untersucht.

Schatzmeisterin will nichts sagen

Zuständig für die Finanzen ist Bundesschatzmeisterin Clara von Nathusius. Sie äußerte sich zu dem Vorgang nicht und verwies an die Pressestelle.



Die 30-Jährige ist eine der schärfsten Kritikerinnen von Kanzler Friedrich Merz in den eigenen Reihen. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erklärte sie in einem Instagram-Video, mit der aktuellen personellen Aufstellung der CDU sei keine Glaubwürdigkeit herzustellen. Im ARD-„Bericht aus Berlin“ legte sie am 13. September nach: Mit diesem Kanzler seien keine Wahlen mehr zu gewinnen, die Brandmauer zur AfD sei gescheitert.



Am Montag kündigte Nathusius auf Instagram an, beim Deutschlandtag nicht erneut als Schatzmeisterin anzutreten. Gründe nannte sie nicht. Eine Reporterin des Magazins berichtete unter Berufung auf parteiinterne Quellen, sie sei zum Verzicht gedrängt worden.



Ob ihr Abgang auch mit der Rückzahlung zu tun hat, ist nicht bekannt.

Deutschlandtag beginnt am Freitag

Die Geldsorgen kommen zur Unzeit. Am Freitag beginnt der Deutschlandtag der JU, ihr jährlicher Bundeskongress. Für das Treffen muss der Verband laut dem Bericht viel Geld vorstrecken.



Die Berliner Zeitung hat die Junge Union und Clara von Nathusius um Stellungnahme gebeten. Bis zur Veröffentlichung lagen keine Antworten vor.

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