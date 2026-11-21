Die riesige Bierflasche vor dem Eichbaum-Gelände in Mannheim: Nach 347 Jahren hat die Traditionsbrauerei die Produktion eingestellt, ab Dienstag werden die letzten Bestände verkauft.

Fünf Euro für einen ganzen Kasten Bier: Bei der insolventen Brauerei Eichbaum in Mannheim beginnt am Dienstag der große Ausverkauf. Nach 347 Jahren müssen die letzten Flaschen vom Hof.



Der halbe Liter kostet damit 25 Cent. Genau so viel bekommt man im Supermarkt für eine leere Einwegdose zurück.



Wer jetzt zuschlagen will, muss allerdings nach Mannheim fahren. Und schnell sein.

Eichbaum-Ausverkauf: Termine und Öffnungszeiten

Verkauft wird direkt auf dem Brauereigelände. Nach Angaben des Mannheimer Morgen soll der Ausverkauf voraussichtlich vier Tage dauern.

Eichbaum-Ausverkauf auf einen Blick Start: Dienstag, 24. November 2026

Ende: voraussichtlich Freitag, 27. November

Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 18 Uhr

Ort: Brauereigelände an der Käfertaler Straße in Mannheim

Preis: 5 Euro pro Kasten, zuzüglich Pfand

Welche Biersorten es noch gibt

Die Lager sind noch erstaunlich voll. Allein vom Eichbaum Hellen in 0,5-Liter-Flaschen sollen rund 80 Paletten übrig sein.



Auf eine Getränkepalette passen üblicherweise etwa 40 Kästen. Grob gerechnet stehen damit allein beim Hellen gut 3000 Kästen bereit – rund 60.000 Flaschen.

Diese Getränke gibt es beim Ausverkauf Eichbaum Helles (0,5 Liter)

Weizenbier

Kellerbier

Limonaden

Ureich und Eichbaum Export sucht man beim Ausverkauf vergeblich. Warum, steht weiter unten.

Wie viel Bier darf man kaufen?

Abgegeben wird nur in „haushaltsüblichen Mengen“. Damit will die Brauerei Hamsterkäufe verhindern.



Eine feste Obergrenze ist nicht bekannt. Wer mit dem gemieteten Transporter vorfährt, sollte sich trotzdem auf eine Diskussion am Tor einstellen.



Co-Geschäftsführer Uwe Aichele rechnet laut Mannheimer Morgen mit einem Ansturm, der schon nach zwei bis drei Tagen vorbei sein könnte. Am Freitag könnten die Paletten also bereits leer sein.

Warum die Brauerei Eichbaum pleite ist

Eichbaum wurde 1679 gegründet und lieferte nach eigenen Angaben in mehr als 60 Länder. Bundesweit bekannt war lange eine ganz andere Marke aus dem Haus: das Malzbier Karamalz.



Ausgerechnet diese Marke verkaufte Eichbaum kurz vor der Pleite an Veltins. Das Geld reichte nicht. Ende Oktober 2025 beantragte die Brauerei Insolvenz in Eigenverwaltung.



Im Sommer 2026 platzte dann die Rettung, ein Investor stieg nicht ein. Ende September wurde in Mannheim das letzte Bier gebraut, 181 Beschäftigte verlieren ihre Jobs.



Als Ursachen nannte das Unternehmen den eingebrochenen Export und die sinkende Nachfrage im Inland. Die Deutschen trinken seit Jahren weniger Bier, und das trifft gerade Traditionsbrauereien hart.



Eichbaum ist kein Einzelfall. Zuletzt hatte etwa auch die Mauritius Brauerei in Zwickau Insolvenz angemeldet.

Eichbaum-Bier gibt es trotzdem weiter

Ganz verschwindet der Name nicht. Die Brauerei Park & Bellheimer aus Pirmasens hat zum 1. Oktober die Markenrechte übernommen.



Ureich und Eichbaum Export bleiben deshalb im Handel und in der Gastronomie erhältlich. Gebraut werden sie künftig in den Anlagen von Park & Bellheimer, nach den Originalrezepten.



Wer am Dienstagnachmittag in Mannheim eine lange Schlange vor einem Brauereitor sieht, weiß also Bescheid. Das ist die letzte Runde.