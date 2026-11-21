Die Fassade des Schokoladens in der Ackerstraße mit ihren vergilbten Plakaten und Graffitis sieht aus, als stünde man im Berlin-Mitte Ende der 90er-Jahre. Er ist der letzte kleine Indie-Club, der die vergangene Ära der besetzten Häuser, der improvisierten Konzertorte und Bars atmet, in denen Musiker früher ohne großes Budget auftreten konnten.



Es ist kein Zufall, dass sich die australische Singer-Songwriterin Kat Frankie ausgerechnet hier treffen möchte: Der Schokoladen markiert nicht nur den Anfang ihrer musikalischen Laufbahn vor 22 Jahren in Berlin. Er stehe auch symbolisch für eine Stadt, die für junge Künstler heute weniger reizvoll sei als für Software-Entwickler, meint Frankie.



„Ich hatte das Glück, in ein Berlin zu ziehen, von dem heute noch geträumt wird, das es aber so nicht mehr gibt. Damals war Berlin für Musiker wie Disneyland.“ Früher habe es gereicht, 50 Mails an Veranstalter zu schreiben, um zehn Gigs spielen zu können, sagt sie. Heute müsse man vor allem viele Follower auf Instagram haben.