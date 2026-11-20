Katar verspricht Deutschland erneut Milliarden, dazu kommen Abkommen über Sicherheit und Verteidigung. Die Frage ist, was aus der Zusage von 2018 wurde und was heute offen bleibt.

Bundeskanzler Friedrich Merz und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Berlin am 20. November 2026.

Am Freitag empfing Bundeskanzler Friedrich Merz den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, im Kanzleramt. Merz hatte eine große Zahl zu verkünden: Nach seinen Angaben will der Golfstaat weitere 15 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Der Emir sprach von Vertrauen „in die Stärke der deutschen Wirtschaft und die Stärke der Industrie“. Die Zusage folgt dem Muster von 2018, nur in neuer Höhe. Hinzu kommt eine Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung, die laut Merz vereinbart wurde.

Mehrere Organisationen protestieren gegen den Staatsbesuch des Emirs von Katar. Für Freitag und Samstag riefen sie zu bundesweiten friedlichen Protesten auf. Die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Annäherung an Katar kritisieren sie „aufs Schärfste“. Die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte Merz auf, Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen. Offen bleibt, in welche Projekte die angekündigten Milliarden fließen sollen und welche Verpflichtungen Berlin mit den neuen Abkommen eingeht.

Merz nennt Branchen, der Emir spricht von Horizonten

Die Summe nannte Merz nach dem Gespräch mit dem Emir. Er nannte drei Felder, in denen das Geld beide Länder stärken soll: künstliche Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt. Das klingt nach Zukunft, nach Chipfabriken und Rechenzentren. Branchen sind allerdings noch keine Projekte. in Berlin bei großen Bildern und sprach davon, man habe „neue Horizonte eröffnet“. Auch die katarische Seite redet bisher in Visionen. Staatsminister Ahmad bin Mohammed Al Sayed kündigte an, gemeinsame Visionen in konkrete wirtschaftliche Projekte umzusetzen. Den Handel beider Länder bezifferte er für 2025 auf mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Nach Angaben der Bundesregierung soll das Geld in den kommenden fünf Jahren in deutsche Unternehmen fließen. Unbekannt ist Katar dort nicht. Der Staat ist seit Jahren bei Konzernen wie VW, Siemens und RWE eingestiegen., bei der Deutschen Bank Chairman für Nahost und Nordafrika, zählt auch die Deutsche Bank und Hapag-Lloyd dazu. Er lobt den „langfristigen Ausblick“ dieser Beteiligungen. Den Staatsbesuch nannte er einen wichtigen Meilenstein für die wirtschaftlichen und strategischen Beziehungen. Dass er so spricht, überrascht kaum, denn die Deutsche Bank steht auf seiner eigenen Liste.

Wie groß der Bestand ist, rechnet Doha gern selbst vor. Der Berater Ahmed Ghaith Al Kuwari verwies auf Zahlen der Katar-Handelskammer. Danach hätten die katarischen Investitionen in Deutschland 25 Milliarden Euro überstiegen. Dieselbe Marke nannten die Veranstalter eines deutsch-katarischen Wirtschaftsforums schon im September 2018. Damals ging es um Autos, Informationstechnik und Banken. Seit acht Jahren steht also dieselbe Zahl im Schaufenster. Ob sie gewachsen ist oder nur weitergereicht wird, verrät sie nicht.

Dieselben Worte gab es schon 2018

Auch der Satz des Emirs hat eine Vorgeschichte. Schon 2018 kündigte Tamim bin Hamad Al Thani in Berlin an, in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Euro in die deutsche Wirtschaft zu „pumpen“. Begründet hat er das mit dem „Vertrauen in die Stärke der deutschen Wirtschaft“. Beim Staatsbesuch klang es fast gleich. Selbst die Laufzeit ist gleich geblieben, wieder sind es fünf Jahre. Kanzlerin Angela Merkel sagte damals, sie begrüße die katarischen Investitionen. Merz begrüßte die Zusage nun ebenfalls. Die Rollen sind dieselben geblieben.

Merz spricht von weiteren Milliarden. Weitere wozu? Diese Frage beantwortet erst eine Bilanz der Zusage von 2018. Wer zehn Milliarden ankündigt und acht Jahre später dieselbe Bestandszahl nennt, lädt zum Nachrechnen ein. Am Freitag setzte Merz eine neue Summe auf die alte.

Nach Geld in Deutschland suchte Katar auch vorher schon. Am 4. November meldete die Facebook-Seite Qatar Day, der Emir habe in Doha Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder getroffen. Zu den besprochenen Themen zählte demnach die „Ermittlung neuer wirtschaftlicher und Investitionsmöglichkeiten“. München war also vor Berlin am Zug. Am 17. November stellte die katarische Botschaft einen Instagram-Beitrag unter die Überschrift „Katar und Deutschland: Eine wachsende wirtschaftliche Partnerschaft“. Der Ton war gesetzt, bevor der Emir landete. Der Staatsbesuch in Berlin folgte gut zwei Wochen später.

Zur Rechnung gehört ein Sicherheitspakt

Während des Besuchs unterzeichneten beide Seiten fünf Vereinbarungen und Absichtserklärungen. Sie betreffen Wirtschaft und Investitionen, aber auch Sicherheit und Verteidigung und den Austausch der Sicherheitsbehörden. Zudem wollen beide Staaten gemeinsam den Schutz vor Cyberangriffen verbessern. beim Thema Sicherheit größer. Er warb für ein Konzept nach dem Vorbild der KSZE, das Vertrauen bilden und eine regionale Sicherheitsarchitektur im Mittleren Osten schaffen soll. Der Emir lud ihn dazu zum Doha-Forum Anfang Dezember ein. Am Abend sollte der Emir nach den Gesprächen mit Merz an einem Staatsbankett teilnehmen, das Steinmeier ihm zu Ehren gab. eine „360-Grad-Zusammenarbeit“, ausdrücklich auch bei Sicherheit und Verteidigung. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, Katar und Deutschland einten gemeinsame wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen sowie ihr Bekenntnis zum Völkerrecht und zur friedlichen Konfliktlösung. Wer dabei nur an Chips denkt, liest die Rechnung unvollständig.

Katar war Ziel iranischer Angriffe auf seine Anlagen für Flüssigerdgas. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekräftigte laut gemeinsamer Erklärung die Solidarität Deutschlands mit Katar „angesichts der ungerechtfertigten Angriffe Irans“. Zugleich vermittelt Katar im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und Iran. Merz lobte das: „Katar leistet enorme wertvolle Arbeit als Vermittler zwischen den Konfliktparteien.“ Merz nannte außerdem den Wiederaufbau Syriens eine gemeinsame Priorität und forderte eine Lösung des Irankonflikts. Der Emir sagte, Frieden und Sicherheit seien nur durch eine politische Vereinbarung zu erreichen, Dialog sei der einzige Weg nach vorn.

Für Deutschland ist diese Lage keine ferne Frage. Seit der Energiekrise 2022 hat Katar nach Angaben des Beraters Ahmed Ghaith Al Kuwari Gas zugesagt. Es geht um Lieferverträge über bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssiggas im Jahr. Sie laufen demnach mindestens 15 Jahre. gab es eine gemeinsame Absichtserklärung zur Energiezusammenarbeit. Darin soll jede Seite Wirtschaftsbeteiligte ermutigen, Investitionen im Energiesektor zu prüfen. Gas und Geld gehören seit Langem zusammen. Wer dieses Gas bezieht, ist auf die Anlagen angewiesen, die Iran beschossen hat. Die Forscherin Sheikha Alanoud bint Hamad Al Thani vom Middle East Council for Global Affairs sagte, bisher sei die Beziehung vor allem vom Handel getrieben gewesen. Ihr Befund: „Aber jetzt sehen wir einen strategischen Dialog.“

Für Kritiker ist Katars Geld Außenpolitik

Die Milliarden aus Katar haben auch eine außenpolitische Dimension. Stephan Roll von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik hat untersucht, wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar ihre Staatsfonds nutzen, um international an Einfluss zu gewinnen. In seiner Studie vom Februar 2026 verweist er auf Interessenkonflikte mit Deutschland und Europa, etwa bei Klimaverhandlungen, im Umgang mit Russland oder im Krieg im Sudan. Die Staatsfonds verschaffen den Golfmonarchien zusätzlichen außenpolitischen Handlungsspielraum.

Die Initiatoren der Petition gegen den Staatsbesuch führen konkrete Beispiele an. Im April 2025 hätten Katar und Russland vereinbart, ihre gemeinsame Investitionsplattform um zwei Milliarden Euro auszuweiten. Im selben Jahr soll Doha damit gedroht haben, Flüssiggaslieferungen umzuleiten, sollte Europa seine Menschenrechts- und Umweltauflagen lockern. Die Initiatoren warnen davor, Menschenrechte den Wirtschafts- und Rüstungsinteressen unterzuordnen.

Für Berlin ist Katar ein wichtiger Vermittler im Nahen Osten, ein Energielieferant und ein finanzkräftiger Investor. Mit den neuen Vereinbarungen weiten beide Länder ihre Zusammenarbeit auch auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus. Welche konkreten Verpflichtungen Deutschland dabei eingeht, geht aus den bisherigen Angaben der Bundesregierung nicht hervor.

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