An der bundesweiten Übung Lükex 26 sind rund 180 Organisationen beteiligt. In Berlin üben auch Polizei, Feuerwehr und BVG, in Potsdam sechs Krankenhäuser und Kliniken.

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Das Logo der Krisenmanagementübung Lükex, bei der Bund und Länder den Umgang mit Katastrophen trainieren.

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In Berlin und Brandenburg hat am Mittwoch eine bundesweite Katastrophenschutzübung begonnen. Behörden, Rettungsdienste und Versorgungsunternehmen erproben bis Freitag, wie sie auf eine schwere Hitzewelle nach fünf Dürrejahren reagieren würden.



Bei der Übung werden Temperaturen von bis zu 45 Grad angenommen. Die Übung mit dem Namen Lükex 26 koordiniert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, beteiligen sich zehn Bundesländer, fast 20 Bundesbehörden und zahlreiche weitere Einrichtungen. Insgesamt sind nach BBK-Angaben rund 180 Organisationen eingebunden, knapp 100 davon nehmen aktiv an der Übung teil.

Berliner Behörden üben gemeinsam

In Berlin koordiniert die Innenverwaltung die Übung. Beteiligt sind mehrere Bezirke und Senatsverwaltungen sowie Feuerwehr, Polizei und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Die Übung findet ausschließlich am Computer in den Krisenstäben statt. Einsätze auf der Straße sind nicht vorgesehen. Die Teilnehmer müssen unter anderem entscheiden, wie sie bei überlasteten Rettungsstellen und Problemen mit der Trinkwasserversorgung vorgehen würden.

In Potsdam beteiligen sich neben der Stadtverwaltung auch die Netzgesellschaft Potsdam, die Energie und Wasser Potsdam sowie sechs Krankenhäuser und Kliniken.

Versorgung bei extremer Hitze sichern

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen. Die Krisenstäbe sollen Informationen austauschen und Maßnahmen abstimmen, um die Bevölkerung zu schützen und die Wasser- und Energieversorgung sicherzustellen.

Lükex steht für länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübung. Sie findet zum zehnten Mal statt und gilt nach Angaben des BBK als bislang größte gemeinsame Krisenübung von Bund und Ländern.

Die Vorbereitungen begannen bereits 2024. Das BBK will erste Erkenntnisse und Empfehlungen im ersten Quartal 2027 veröffentlichen. Ein ausführlicher Abschlussbericht soll im dritten Quartal folgen.

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