Katherina Reiche gegen die SPD: Nun droht der Energiewende der große Fadenriss

Das neue Fördergesetz für erneuerbare Energien fehlt. Doch ohne EEG ist ab Neujahr Schluss mit Wind und Solar. Hat Reiche den Gesetzentwurf absichtlich verzögert?

Tatsächlich: Sie konnten sich nicht einigen. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) steckt weiter im Bundestag fest. Union und SPD verhandelten letzte Woche ergebnislos über den Entwurf zur weiteren Förderung von Ökostrom-Kraftwerken. Verspätet sich die Koalition weiter oder kommt es zu keiner Einigung, dann läuft das alte EEG an Silvester ohne Anschlussförderung aus.



Alte Anlagen genießen Bestandsschutz. Neue Projekte hingegen liegen ohne EEG auf Eis. Deren Finanzierung ist mit dem auf 20 Jahre laufenden EEG-Fördergeld kalkuliert – und dem Einspeisevorrang, der Erneuerbaren im Stromnetz Vorfahrt vor fossil betriebenen Kraftwerken garantiert. Gerade der Einspeisevorrang gilt für die grünen Kraftwerksbetreiber als Lebensversicherung. Und gerade auf diesen hatte es Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mit ihrem Gesetzentwurf abgesehen.

EEG: erst Verbraucherumlage, dann staatliche Subvention

Reiche möchte, dass etwa neue Windenergieanlagen in speziell ausgewiesenen „Netzengpassgebieten“ in Zukunft bis zu bestimmten Obergrenzen abgeregelt werden dürfen, ohne dass die Stromnetzbetreiber dafür wie bisher Entschädigungen zahlen müssen. Die CDU/CSU-Logik dahinter: Wenn das Stromnetz in einer Region zu schwachbrüstig ist, dann muss man es nicht auf Kosten der Verbraucher zusätzlich mit Kraftwerken vollstellen. Die SPD entgegnet sinngemäß: Dann baut doch das Netz endlich schneller aus. Doch der Netzausbau dauert und verteuert stetig die Netzentgelte.

Die Entschädigungen für das Abregeln von Ökostromanlagen summierten sich allein letztes Jahr auf gut eine Milliarde Euro, errechnete die Bundesnetzagentur. Insgesamt betrug der „Redispatch“ des gesamten Kraftwerksparks wegen der holprigen Energiewende rund drei Milliarden Euro. Die Förderkosten der Erneuerbaren betrugen letztes Jahr für den Steuerzahler über 17 Milliarden Euro. Seit 2023 wird der EEG-Strom über den Bund finanziert. Davor wälzten die Netzbetreiber zuletzt 6,5 Cent pro Kilowattstunde als EEG-Umlage über die Stromrechnung auf die Verbraucher ab.

Zu langsam: Katherina Reiche und Carsten Schneider

Doch der „Redispatch-Vorbehalt“ ist nur ein Streitpunkt unter vielen, die in den Entwürfen für EEG und dem „Netzpaket“ stecken. Reiche will beispielsweise auch die Festvergütung für kleine, neue PV-Dachanlagen streichen. Die Solar-Betreiber sollen ihren Strom selbst vermarkten. Zudem sollen kleinere Anlagen an sonnigen Tagen nur noch maximal die Hälfte ihrer Leistung an den Start bringen dürfen und sich stattdessen Stromspeicher anschaffen. Und Union und SPD sind sich im Detail nicht grün, wie man mit sogenannten Differenzverträgen am besten die bisherigen Übergewinne der Ökostromer begrenzt. Diese Marktverwerfungen würden nun weiter ungelöst bestehen, auch wenn sich zusätzliche EEG-Kosten verschieben.

Warum die Koalition nicht bereits im Vorfeld strittige Punkte geklärt hat – etwa mit Erscheinen des Referentenentwurfs oder während der späteren Ressortabstimmung –, bleibt das Geheimnis von Katherina Reiche und SPD-Umweltminister Carsten Schneider. Absichtlich oder unfreiwillig haben die beiden so nun womöglich für ein vorläufiges Ende der deutschen Energiewende gesorgt. Der in der Energiebranche befürchtete große „Fadenriss“ ist nun wahrscheinlich: Laut Branchenverband BDEW stehen so ohne Planungssicherheit Investitionen von über 50 Milliarden Euro pro Jahr auf der Kippe. Allein für Ostdeutschland – ohne Berlin – sind laut Bundesnetzagentur derzeit über sechs Gigawatt Leistung an erneuerbaren Energiekraftwerken geplant, was Investitionen in Höhe von rund neun Milliarden Euro entspricht.

Viele weitere Energiegesetze in der Warteschleife

Die beiden Fraktionen hatten noch ihre Experten aus dem Vorstand mit der Schlichtung beauftragt. Doch Armand Zorn (SPD) und Sepp Müller (CDU) sind wiederum keine ausgewiesenen Energieexperten. Aus dem Bundestag heißt es nun, dass sich diese Woche keine Einigung abzeichnet. Dann blieben noch die Sitzungswochen im Dezember. Aber das EEG müsste noch durch den Bundesrat und die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission steht noch aus. Das kann Monate dauern. Insgesamt ist die Koalition also gut ein halbes Jahr zu spät dran. Die SPD schiebt hier Katherina Reiche den Schwarzen Peter zu: Sie und ihr Ministerium seien zu langsam. Denn auch viele andere Energiegesetze befinden sich in der Warteschleife.

So schwirren etwa die Biomasseverordnung, das Windenergie-auf-See-Gesetz, das Wärmeplanungsgesetz, das Gaspaket oder das Energieeffizienzgesetz noch im Bundestag umher. Andere Gesetze wie etwa zur Nationalen Gasreserve, das Smart-Meter- oder das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz haben noch nicht einmal das endgültige Entwurfsstadium erreicht.

Die Grünen haben nun kurzfristig einen eigenen Gesetzentwurf für das EEG auf die Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses setzen lassen. Die Erfolgsaussichten für diese Verzweiflungstat sind allerdings gering.

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