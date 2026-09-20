Katy Derbyshire, wieso soll man zu Ihrem Sommerfest ein Buch mitbringen?

Als Eintrittspreis zum Sommerfest des Netzwerks freie Literaturszene Berlin wird kein Geld verlangt. Die Gäste sollen ein Buch zum Tausch mitbringen. Wir fragen die Übersetzerin und Literaturvermittlerin Katy Derbyshire: Man bekommt also schon ein Buch bei dem Fest im Silent Rixdorf – was erwartet einen sonst noch?

Katy Derbyshire: Zunächst einmal kann man sich für das mitgebrachte Buch ein anderes aussuchen. Wir machen das nun zum vierten Mal und ich habe bisher immer etwas Interessantes entdeckt. Was Sie aber vor allem erleben können, sind Lesungen – und zwar in dem ganzen großen, schönen Silent Rixdorf.



Das ist ein ehemaliger Privatgarten, der jetzt von einem Verein betreut wird und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Es ist nicht nötig, während der Lesungen direkt vor der Bühne zu bleiben, auf der Autorinnen und Autoren sitzen, denn es wird im gesamten Garten über Headsets übertragen. Man kann also Lyrik und Prosa lauschen und dabei an Blüten riechen, am Teich stehen, Katzen streicheln und die Hühner beobachten.

Wir, das Netzwerk freie Literaturszene Berlin (NFLB), verbinden vieles, was außerhalb der großen Institutionen und Verlage passiert. Wir setzen uns für Literaturorte ein, für faire Honorare, unterstützen Autorinnen und Autoren, die in anderen Sprachen schreiben als Deutsch. Wir haben es geschafft, dass es nun eine Förderung von Lesereihen gibt, obwohl die Kultur so unter Spardruck steht.



Es gibt also Grund genug, zusammen zu feiern, vom Nachmittag bis 22 Uhr. Man kann etwas trinken und essen, auch während der Lesungen, durch die Kopfhörer ist man ja unabhängig. Und sollte es regnen – wonach es erfreulicherweise nicht aussieht –, wäre es nicht schlimm, wenn Regenschirme aufgespannt werden.

Es lesen 15 Autor:innen aus Deutschland, den USA, Rumänien, Aserbaidschan, Korea und Georgien. Sie veröffentlichen in neun Verlagen. Drei der Verlage werden auch ihr Programm präsentieren: der Querverlag, der auf queere Literatur spezialisiert ist, Kopf und Kragen, die wagemutig progressive Bücher machen, und der Aviva-Verlag, dessen Schwerpunkt auf wiederentdeckten Romanen von Frauen liegt. Aber nicht nur: Es kommt eine Aviva-Autorin, Kerstin Campbell, die einen Roman über Karoline von Günderrode und Bettina von Arnim geschrieben hat.

Sommerfest. 26.9. 2026 ab 15 Uhr, Silent Rixdorf, Wanzlikpfad 3, 12043 Berlin

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