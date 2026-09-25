Katze steckt fünf Tage kopfüber in der Wand – dann kommt der „Catman“

Katzenrettung in New York: Beim Umzug verschwand Katze Lola unter den Dielen – zwei Wochen später holte ein Tierretter sie aus der Wand.

Eine Katze schaut aus einem Loch in einer Wand. Katze Lola aus Franklin Square auf Long Island steckte rund fünf Tage kopfüber in einer Hauswand fest. (Symbolbild)

Umziehen ist Stress. Für Katze Lola endete der Umzug ihrer Familie beinahe tödlich: kopfüber in einer Hauswand, rund fünf Tage lang.



Dass die Familie aus Franklin Square, einem Vorort von New York auf Long Island, ihr Tier zurückhat, verdankt sie einem Mann mit „Catman“-Schriftzug auf dem T-Shirt. Die Nachrichtenagentur AP hat den Einsatz rekonstruiert.

Katze verschwindet beim Umzug unter den Dielen

Angefangen hatte alles rund zwei Wochen vor der Rettung. Die Familie räumte ihre Wohnung im ersten Stock, und Lola schlüpfte im Trubel unter eine Bodendiele.



Tierretter John DeBacker rückte mit seinem Team an. Er befreit nach Angaben der Agentur seit mindestens 15 Jahren Katzen aus misslichen Lagen.



Er stellte eine Falle mit Futter auf und installierte Kameras. Die Aufnahmen zeigten: Lola kam nachts durchaus heraus. Die Falle ließ sie trotzdem jedes Mal links liegen.

Kopfüber in der Hauswand: Katze frisst Dämmmaterial

Irgendwann blieben auch die nächtlichen Ausflüge aus. Lola war im Hohlraum abgestürzt und steckte nun hinter einer Wand im Erdgeschoss fest.



Als die Retter sie fanden, hing sie kopfüber, fraß von der Dämmung und wurde immer schwächer. DeBacker hatte nach eigenen Worten kaum noch Hoffnung, sie lebend herauszubekommen.

Mit Endoskop und leisem Bohrer: So lief die Katzenrettung

Am Freitag, 18. September, kam die Wende. Mit einem Handwerker sägten die Retter ein Loch in die Wand und entdeckten Lola mit einer Endoskopkamera.



Die Katze wirkte nervös. Damit sie nicht noch tiefer in die Wand flüchtete, tauschte das Team die laute Säge gegen einen leiseren Bohrer. „Nach zwei Wochen wollten wir die Katze nicht noch einmal verlieren“, sagte DeBacker der Agentur.



Ein Video zeigt, wie er durch das schmale Loch greift und Lola an den Hinterbeinen zu fassen bekommt. Er richtet sich auf, lehnt sich zurück und zieht sie rückwärts ins Freie.



„In Sicherheit!“, ruft eine Frau, als die verstaubte Katze in einer mit Handtüchern ausgelegten Box landet. DeBacker nannte den Moment das schönste Gefühl der Welt.

Katze überlebt fünf Tage ohne Futter und Wasser

Dass Lola durchgehalten hat, findet selbst der Profi erstaunlich. Fünf Tage ohne Futter und Wasser, dazu kopfüber: „Da schießt einem das ganze Blut in den Kopf“, sagte er.



Ganz gesund ist sie noch nicht. In der Tierklinik fanden die Ärzte Dämmmaterial in ihrem Körper. Lola ist wieder bei ihrer Familie, frisst aber schlecht. Woran das liegt, lässt die Familie laut DeBacker tierärztlich abklären.

Katze im Rohr, Katze am Flughafen: Die Einsätze des „Catman“

Wände sind für DeBacker nur ein Einsatzort unter vielen. 2021 fing er eine Katze ein, die aus ihrer Transportbox entwischt war und drei Wochen auf dem Gelände des New Yorker Flughafens JFK gelebt hatte, wie Newsweek berichtete.



2025 steckte ein Kätzchen namens Piper in einem unterirdischen Rohr in Bay Shore fest. Der Einsatz dauerte 18 Stunden, am Ende half ein Trick: DeBacker spielte aufgenommenes Miauen ab und lockte Piper so heraus.

Umzug mit Katze: Erst das Tier sichern, dann packen

DeBacker hält selbst vier Katzen. Sein Rat an alle, die umziehen: erst die Katzen sichern, dann mit dem Umzug anfangen. Der Trubel treibe die Tiere sonst ins Versteck.



Das deckt sich mit gängigen Umzugsratgebern. Sie empfehlen, die Katze am Umzugstag bei Freunden unterzubringen oder in einem leeren, geschlossenen Raum mit Futter und Katzenklo, etwa bei sanier.de.



Lolas Familie dürfte beim nächsten Umzug wissen, was als Erstes in die Transportbox gehört.

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