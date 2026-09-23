Kauf dich glücklich! Das Alexa gehört zu den besten Einkaufszentren Deutschlands

In Berlin ist und bleibt es Spitzenreiter – nun gehört das Alexa auch offiziell zu den besten Einkaufszentren Deutschlands. Was macht die Mall am Alex so beliebt?

Berlin ist nicht gerade die Stadt der kurzen Wege – besonders, wenn es ums Einkaufen geht. Wer neue Schuhe, eine Lampe oder einen Fernseher sucht, hat in der Hauptstadt die Qual der Wahl: Kudamm, Friedrichstraße, Hackescher Markt oder doch lieber Einkaufszentrum?



Letzteres hat zumindest einen entscheidenden Vorteil: Man muss nicht für jedes Teil in eine andere Ecke der Stadt fahren. Im besten Fall liegt alles, was man gerade sucht, nur ein paar Rolltreppen voneinander entfernt. Dabei gibt es unter Berlinerinnen und Berlinern seit Jahren eine favorisierte Mall, die nun auch bundesweit zu den Besten zählt.

Ring Center 1 ist nicht mehr das Schlusslicht

Wie der neue Shoppingcenter Performance Report 2026 des Wiesbadener Beratungsunternehmens Ecostra ergeben hat, gehört das Alexa am namensgebenden Alexanderplatz zu den drei besten Einkaufszentren Deutschlands – nach dem siebten Platz im Vorjahr.



Für das Ranking wurden die Mieter – also Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister – befragt, wie zufrieden sie mit den in ihren Geschäften erzielten Umsätzen sind.

Zustimmung wird geprüft...

In der Hauptstadt führt das Alexa die Rangliste bereits das fünften Jahr in Folge an. Das Center unweit des Fernsehturms umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 170 Geschäfte auf rund 56.000 Quadratmetern Mietfläche, darunter 20 Restaurants, und gehört zur Frankfurter Fondsgesellschaft Union Investment. Betrieben wird es vom Unternehmen Sonae Sierra.



Laut eigenen Angaben zählt das Alexa seit seiner Eröffnung im September 2007 regelmäßig zu den zehn besten Einkaufszentren Deutschlands. Der Sprung aufs Podium ist allerdings die bislang beste bundesweite Platzierung der Mall.

Für das Ranking wurden insgesamt 400 Einkaufszentren in ganz Deutschland bewertet. Dabei sind auch weitere Berliner Malls vertreten – allesamt jedoch auf deutlich schlechteren Plätzen. Sowohl The Playce am Potsdamer Platz als auch das Ring-Center 1 an der Frankfurter Allee liegen weiter hinten. Laut der aktuellen Liste zählen neben dem Alexa auch die Spandauer Arkaden und das Einkaufszentrum „Das Schloss“ zu den besseren Adressen der Hauptstadt.



Am besten von allen befragten Häusern schnitt das Familia Einkaufsland Wechloy in Oldenburg ab, auf dem letzten Platz landete das Campus in Lübeck – und löst damit das Ring-Center 1 ab, das 2025 noch das Schlusslicht war.

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