Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen am Obersalzberg gegen ein gewaltiges Feuer. Die schwierige Zufahrt erschwert die Löscharbeiten an dem historischen Gebäude.

Ein Großbrand hat das historische Kehlsteinhaus oberhalb von Berchtesgaden erfasst. Das während der NS-Zeit als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler errichtete Gebäude stand am Freitagabend vollständig in Flammen. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht gegen das Feuer. Inzwischen hat die Polizei eine verdächtige Person festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob sie mit dem Brand in Verbindung steht.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde die Integrierte Leitstelle Traunstein am Freitag gegen 21.15 Uhr alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten Feuerwehrleute deutlich sichtbare Flammen erkennen. Als die ersten Rettungskräfte um 21.52 Uhr eintrafen, stand das gesamte Kehlsteinhaus in Brand.



Auf Bildern einer Webcam war zu sehen, wie die Flammen aus dem Gebäude schlugen. Der Feuerschein war zeitweise noch aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar.

Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung am Kehlsteinhaus

Kurz nach Ausbruch des Feuers geriet eine Person in den Fokus der Ermittler und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm noch am Freitagabend unter Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.



Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es sich um einen Motorradfahrer handeln, der den Einsatzkräften auf dem Weg zum brennenden Gebäude entgegenkam. Ein Polizeisprecher sagte dem Blatt, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung.



In ihrer offiziellen Mitteilung bestätigte die Polizei die Festnahme, nicht jedoch die näheren Umstände. Ob der Festgenommene das Feuer verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Berchtesgaden: Landrat Michael Koller (l) lässt sich unter einem Zeltdach von den Einsatzkräften die Lage schildern. © Kilian Pfeiffer/dpa

Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der exponierten Lage des Kehlsteinhauses auf 1834 Metern Höhe besonders schwierig. Die schmale Bergstraße erschwert den Einsatz schwerer Feuerwehrfahrzeuge. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks mussten die Einsatzkräfte zudem eine zusätzliche Wasserversorgung aufbauen.



An dem Großeinsatz sind rund 200 Kräfte beteiligt, darunter Feuerwehrleute aus sechs Gemeinden, die Bergwacht, das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei.

Das Gebäude und sein unmittelbares Umfeld können laut Polizei nur mit schwerer Atemschutzausrüstung betreten werden. Am Samstagmorgen dauerten die Löscharbeiten weiterhin an.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude vorsorglich nach möglichen Personen. Wie groß der Schaden ist und welche Teile des historischen Bauwerks erhalten werden können, lässt sich bislang nicht abschließend beurteilen.

Das Kehlsteinhaus auf dem 1835 Meter hohen Kehlstein oberhalb von Berchtesgaden. © Peter Kneffel/dpa

Kehlsteinhaus überstand den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschädigt

Das Kehlsteinhaus wurde 1937 und 1938 auf Initiative des NS-Funktionärs Martin Bormann errichtet. Es gehörte zum weitläufigen Machtzentrum der nationalsozialistischen Führung am Obersalzberg und sollte vor allem ausländische Gäste und Diplomaten beeindrucken.



Adolf Hitler selbst besuchte das Gebäude nur selten. Wesentlich häufiger nutzten andere führende Nationalsozialisten das Haus für private Aufenthalte und Veranstaltungen. Hitlers eigentlicher Wohnsitz am Obersalzberg, der Berghof, befand sich an anderer Stelle.

Während große Teile des damaligen NS-Sperrgebiets im April 1945 durch alliierte Luftangriffe zerstört wurden, blieb das Kehlsteinhaus nahezu unversehrt. Auch einer Sprengung nach Kriegsende entging es.



Seit 1952 wird das Gebäude als Berggaststätte betrieben und gehört heute dem Freistaat Bayern. Eine Ausstellung des Instituts für Zeitgeschichte informiert dort über die Geschichte des Bauwerks und seine Rolle während der NS-Diktatur.

Das auch international unter der Bezeichnung „Eagle's Nest“ bekannte Haus zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen im Berchtesgadener Land. Nun droht dem historischen Gebäude durch das Feuer eine schwere Beschädigung. Die Polizei will im Laufe des Samstags über weitere Ermittlungsergebnisse informieren.

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