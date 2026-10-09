Kein BMW für die AfD: Freude am Fahren, Freude am Framing

BMW stoppt das Leasing für Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt. Der Konzern möchte Abstand – und liefert der AfD nur PR. Ein analytischer Kommentar.

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Am 6. Oktober wählte der Landtag von Sachsen-Anhalt Tobias Rausch zum Präsidenten. Der 35-jährige Abgeordnete Rausch erhielt im Magdeburger Landtag 48 Stimmen. Neun Stimmen kamen aus anderen Fraktionen.

Wenige Stunden später nahm die BMW-Zentrale ihr Leasingangebot für den Dienstwagen des Landtagspräsidenten zurück. Begründung: keine. „Die BMW Group äußert sich grundsätzlich nicht zu Kundenbeziehungen“, erklärte ein Sprecher. Was man eben so sagt, wenn man gerade eine beendet hat.

Ein Dienstwagen für ein Amt

Zur Erinnerung, wer hier Kunde ist: nicht Rausch, nicht die AfD, sondern der Landtag – ein Verfassungsorgan. Der Siebener gehört dem Amt, nicht dem Mann.

Bisher stellte BMW einen Großteil des Fuhrparks von Landtag und Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Nun fährt Rausch den gebrauchten 7er seines CDU-Vorgängers, Leasing bis Mitte November, Audi und Mercedes haben nichts angeboten.

Eine Pointe statt einer Position

Der Journalist Felix Zimmermann frotzelte auf Bluesky, der Präsident knattere bald mit Siegmunds Simson – jenem Moped, mit dem AfD-Frontmann Ulrich Siegmund Wahlkampf machte.

Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund gibt am Wahltag seine Stimme in der Förderschule Tangermünde ab, mit Ehefrau Julia auf einem Simson-Schwalbe-Moped. © Chris Emil Janssen/imago

Der Witz ist ebenso schal wie die Entscheidung, die ihm zugrunde liegt. Denn BMW hat eine Pointe produziert, keine Position vertreten.

Nichtwahl ist eine deutsche Tradition

Wer glaubt, das Nicht-Gewähren sei eine Erfindung der Brandmauer-Ära, kennt die Geschichte der Bundesrepublik nicht. 2005 fiel Lothar Bisky viermal bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten durch – offiziell wegen Zweifeln an seiner Überparteilichkeit und eines nie geklärten Stasi-Verdachts, inoffiziell, weil die Mehrheit der Linksfraktion demonstrativ die Tür vor der Nase zuschlug.

Die Lösung kam am 7. April 2006: Petra Pau, gleiche Fraktion, erster Wahlgang, gewählt. Der Parlamentsrechtler Sebastian Lovens hat die „Causa Bisky“ als echten Normenkonflikt beschrieben: Jede Fraktion soll im Präsidium sitzen, aber niemand kann zur Ja-Stimme gezwungen werden.

Fraktion und Person

Das Parlament löste ihn, indem es zwischen Fraktion und Person unterschied. Die Fraktion blieb legitim, der Kandidat nicht.

Joschka Fischer mit Turnschuhen und Topfpflanze im Deutschen Bundestag in Bonn, 1983. © Sommer/imago

Die Grünen saßen von 1983 bis 1994 ohne Vizepräsidenten im Bundestag, bis die Geschäftsordnung angepasst wurde. Die PDS kam 1990 nur als Gruppe ins Parlament; das Bundesverfassungsgericht billigte 1997 die Differenzierung, verlangte aber wirksame Mitarbeit.

Vorschlagen heißt nicht besetzen

Wolfgang Nešković flog 2009 aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste, obwohl er bereits drinsaß. Heidi Reichinnek scheiterte dort 2025, Clara Bünger danach, 2026 erneut – Seite an Seite mit AfD-Kandidaten.

Das Muster ist konsistent: Vorschlagsrecht ist kein Besetzungsrecht. Karlsruhe nennt das 2022, 2024 und 2026 „Parlamentsautonomie unter Willkürvorbehalt“: freie Wahl, kein Anspruch auf Ergebnis, kein Anspruch auf eine Leitungsposition in Plenar- und Tagungssälen.

Personalentscheidung oder Parteisanktion?

Der Unterschied zwischen Bisky und der AfD liegt nicht im Prinzip, sondern in der Pauschalität. Bei Bisky traf es einen Mann; sechs AfD-Kandidaten in der 19. Wahlperiode traf es als Kollektiv.

Dass Hessens Ministerpräsident Boris Rhein Anfang Oktober Ausschussvorsitze für die AfD forderte, zeigt, dass selbst in der Union jemand den Unterschied zwischen Personalentscheidung und Parteisanktion wieder lernen will.

Die zivilgesellschaftliche Variante hat eine Ahnenreihe

Außerhalb der Parlamente ist die Geschichte weniger elegant. Das KPD-Verbot 1956 ist formal gültig und inhaltlich seit Jahrzehnten umstritten; mit den Maßstäben des NPD-Urteils von 2017 – verfassungsfeindlich allein reicht nicht, es braucht „Potentialität“ – wäre es kaum zu begründen gewesen.

Der Radikalenerlass von 1972 traf überwiegend Linke, kostete Existenzen und wurde 1995 im Fall Dorothea Vogt vom Straßburger Gerichtshof als unverhältnismäßig verworfen; Winfried Kretschmann, selbst Betroffener, nannte ihn 2022 Unrecht.

Abgrenzung braucht Kriterien

Beide Male war der Staat der Akteur, beide Male hieß die Lehre: Abgrenzung ja, aber mit Gesetz, Verfahren und überprüfbaren Kriterien. Genau das schrieb Karlsruhe 2023 dem Bundestag ins Stammbuch, als die Desiderius-Erasmus-Stiftung per Haushaltstrick leer ausgegangen war.

Die private Sphäre hat eigene Präzedenzfälle: Udo Voigt, NPD, 2009 im Wellnesshotel – Hausverbot für künftige Aufenthalte zulässig, sagte der BGH 2012, die bereits gebuchte Nacht aber nicht ohne gewichtige Gründe stornierbar.

Die Grenzen der Vertragsfreiheit

Augsburger Hotels 2018, Berliner Volksbank 2024, GLS-Bank und DKP 2025: Debanking kennt keine Himmelsrichtung. Und die Berliner Sparkasse musste 2018 NPD-Kreisverbänden ein Konto eröffnen, weil öffentlich-rechtlich eben öffentlich-rechtlich heißt.

Auch die GLS-Bank wurden politische Kunden schon der Tür verwiesen. © Wolf von Dewitz/dpa

Die rechtliche Quintessenz ist trivial und trotzdem unbequem: Aus der Legalität einer Partei folgt kein Anspruch auf jeden Vertrag. Aus der Vertragsfreiheit folgt aber keine Lizenz, einer nicht verbotenen Partei durch eine Summe informeller Verweigerungen die Wirkung eines Verbots zuzufügen – ohne das Verfahren, das ein Verbot verlangt.

Der Widerspruch, der nicht weggeht

Hier liegt der demokratietheoretische Kern. Die Wähler haben gewählt. Das Parlament hat gewählt, mit Stimmen über die AfD hinaus. Und ein Unternehmen in München sanktioniert das Ergebnis, indem es nicht der Person, sondern dem Parlament die Lieferung verweigert.

Die Nichtwahl im Bundestag und das zurückgezogene Leasingangebot sind Geschwister: Dort verweigert die Mehrheit ein Amt, hier verweigert der Markt dessen Ausstattung.

„Wir müssen nicht“

Beides zwar irgendwie legal. Beides aber auch begründungslos. Und beides folgt derselben Logik: „Wir müssen nicht.“ Stimmt. Nur ist Demokratie nicht die Summe dessen, was man nicht muss.

Das Argument gilt parteiunabhängig, und genau da wird es ernst. Wer heute sagt, BMW dürfe das, muss morgen akzeptieren, dass ein Hersteller einer grünen Landtagspräsidentin kein Auto liefert, weil ihre Partei den Verbrenner abschaffen will – oder ein Ostbetrieb 1998 der PDS-Regierungspartnerin in Schwerin den Fuhrpark kündigt. Vertragsfreiheit kennt entweder keine Gesinnungsprüfung oder sie kennt sie für alle.

Eine Flottenabteilung ist kein Gericht

Ob die AfD „in Teilen rechtsextremistisch“ ist, entscheidet irgendwer hinter verschlossenen Türen beim Verfassungsschutz, also dem Inlandsgeheimdienst. Ob sie verboten gehört, entscheidet Karlsruhe. Bis dahin gilt das Parteienprivileg. Eine Flottenabteilung ist kein Zweiter Senat.

Brand Safety als Eigentor

Man kann BMWs Reflex markenstrategisch verstehen. Brand Safety heißt: nicht neben Inhalten auftauchen, die der Marke schaden. Brand Suitability heißt: Passt das Umfeld zu uns?

Ein AfD-Präsident im Siebener ist aus Sicht der Münchner Markenhüter das Albtraumfoto – „Freude am Fahren“ neben einer Partei, die der eigene Konzernchef zuvor öffentlich kritisiert hatte. Also tat BMW, was jedes Brand-Safety-Handbuch rät: Platzierung ausschließen.

Ein Dienstwagen ist keine Werbeplatzierung

Nur: Ein Dienstwagen ist keine Werbeplatzierung. Und der Ausschluss erzeugte exakt den Kontext, den er vermeiden sollte. BMW steht jetzt in jeder Schlagzeile neben der AfD, auf TikTok neben Weidels Brandmauer-Video, auf YouTube unter der Frage, ob Elon Musk der Nächste sei.

Die Marke wollte Stille und bekam ein Megafon, das sie jetzt nicht mehr kontrolliert. Das ist das Paradox der Brand Safety: Wer sich vor Politik schützt, indem er politisch handelt, sitzt mittendrin. Patagonia und Ben & Jerry's beziehen Position – laut, begründet, konsistent. BMW bezog Position – stumm. Haltung ohne Begründung ist keine Haltung, sondern eine Reaktion.

Haltung mit Heimvorteil

Und ein Konzern, der in Peking und Riad keine Zulassungsstelle nach ihrer Gesinnung fragt, findet Magdeburg unzumutbar? Das ist kein Rückgrat, das ist Heimvorteil.

Hat BMW sich ins Knie geschossen? Die AfD bekommt eine Opfererzählung geliefert, ein Simson-Meme obendrauf und einen Märtyrer-Siebener mit 50.000 Kilometern.

Wer liefert den nächsten Dienstwagen?

Audi und Mercedes stehen im Zugzwang: Wer liefert, ist „AfD-Lieferant“; wer schweigt, ist Teil des Kartells. Frühere Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt fuhren zeitweise auch Audi, zudem war schon einmal ein Elektrofahrzeug im Einsatz. Wenn es am Ende ein Tesla wird, hat BMW auch das Brand-Safety-Ziel verfehlt.

Bleibt die Prüffolge aus der Rechtsprechung: Wer verweigert? Was wird entzogen? Gab es eine Zusage? Ist das Motiv belegt? An der vierten Frage scheitert BMW freiwillig. Legal – vermutlich. Klug – kaum.

Und die Frage, die bleibt, ist nicht neu, nur neu verpackt: Wer bestimmt, was ein gewähltes Amt bekommt – die Wähler, das Parlament oder die Leasingabteilung in München?

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