Kein Deal bei „Die Höhle der Löwen“ – dafür ein Heiratsantrag vor laufender Kamera

Mit ihrem Fitnesskonzept Ajambow wollten zwei Gründer bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ überzeugen. Doch statt eines Deals gab es einen Heiratsantrag.

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Der beste Deal ihres Lebens: Und dann ging Simon Werner vor Susan Schmidt auf die Knie.

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Für Simon Werner und Susan Schmidt endete ihr Auftritt in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ anders als geplant. Die beiden wollten Kapital für ihr Unternehmen Ajambow gewinnen, mussten die Sendung aber ohne einen Investor verlassen.



Dafür gelang Werner ein ganz anderer Coup: Vor laufenden Kameras hielt er nach über 30 gemeinsamen Jahren um die Hand seiner Partnerin an. Schmidt nahm den Antrag an.

Die beiden 55-Jährigen aus Borsdorf bei Leipzig haben das Trainingskonzept Ajambow entwickelt, womit sie Bewegung, Musik und Koordination verbinden wollen.



Bei ihrem Auftritt vor den Investoren verlangten sie 300.000 Euro und boten dafür zehn Prozent der Firmenanteile. Rechnerisch entspricht das einer Unternehmensbewertung von drei Millionen Euro nach dem Einstieg des Investors.

Was hinter dem Fitnessbogen steckt

Das Herzstück des Start-ups ist ein spezieller Sport- und Therapiebogen, der teilweise mit Wasser gefüllt wird. Während der Übungen gerät die Flüssigkeit im Inneren in Bewegung. Dadurch entstehen wechselnde Impulse, auf die der Körper mit ausgleichenden Bewegungen reagieren muss.



Nach Darstellung der Gründer soll das Training unter anderem die Muskulatur im Schulter-, Nacken- und Rückenbereich sowie die tieferliegende Muskulatur beanspruchen.

Zustimmung wird geprüft...

Eine EMG-Untersuchung der Universität Leipzig habe eine um bis zu 30 Prozent höhere Muskelaktivierung ergeben, heißt es im Zusammenhang mit dem Konzept.



Zum Angebot gehören außerdem eigens entwickelte Musikstücke, Choreografien und eine Bibliothek mit rund 200 Trainingsvideos. Die Gründer wollen damit nicht nur Menschen erreichen, die zu Hause trainieren möchten, sondern auch Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen.

Für Letztere sehen sie ein Geschäftsmodell mit regelmäßigen Einnahmen vor: Einrichtungen sollen nach ihren Angaben monatlich 95 Euro netto zahlen. Ajambow setzt dabei auch auf Präventionskurse, die nach Paragraf 20 des Sozialgesetzbuches V zertifiziert sind und unter bestimmten Voraussetzungen von Krankenkassen bezuschusst werden können.

Die Bewertung überzeugte die Löwen nicht

Die wirtschaftlichen Kennzahlen konnten die Investoren allerdings nicht ausreichend überzeugen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wurde der Bogen für 149,95 Euro angeboten, die Herstellungskosten bezifferten die Gründer auf rund 21 Euro.



Seit der Unternehmensgründung 2024 habe Ajambow etwa 78.000 Euro Umsatz erzielt. Auch das Abo-Angebot ist noch wenig etabliert: Bis zur Aufzeichnung waren nach den genannten Zahlen rund 20 Abonnements zustande gekommen.

Janna Ensthaler hielt die verlangte Bewertung angesichts dieser Ausgangslage für zu hoch und lehnt einen Einstieg ab. Frank Thelen sah ebenfalls ein erhebliches Missverhältnis zwischen dem Unternehmenswert und dem bisherigen Geschäft. Carsten Maschmeyer zweifelte daran, dass sich das Konzept in größerem Umfang etablieren lässt. Auch Judith Williams entschied sich gegen eine Beteiligung.

Damit lag es zuletzt an Ralf Dümmel, ob Ajambow doch noch einen Deal erzielt. Er würdigte den Zusammenhalt des Gründerpaares und dessen Umgang miteinander während der Präsentation. Ein finanzielles Angebot machte aber auch er nicht. Für das Unternehmen blieb es somit bei fünf Absagen.

Ein Antrag nach mehr als drei Jahrzehnten

Werner hatte dennoch einen besonderen Moment für den Schluss vorbereitet. Als der geschäftliche Teil abgeschlossen war, kündigte er an, noch etwas sagen zu wollen. Er erinnerte daran, dass er und Schmidt in den vergangenen 33 Jahren bereits viele gemeinsame Projekte begonnen und beendet hätten. Eines stehe allerdings noch aus.

Dann ging Werner vor seiner Partnerin auf die Knie und fragte sie: „Susan, willst du meine Frau werden?“

Herzerwärmende Szenen bei „Die Höhle der Löwen“ – mit dem Gründerpaar Susan Schmidt und Simon Werner. © RTL

Schmidt reagierte überrascht, sagte aber Ja. Die beiden besiegelten ihre Verlobung mit einem Kuss, während die Löwen applaudierten und dem Paar gratulierten. Carsten Maschmeyer brachte den ungewöhnlichen Abschluss auf eine Formel: Der Antrag sei der bessere und wichtigere Deal für den Rest des Lebens.

Für Ajambow gab es an diesem Abend zwar kein Investment. Aus dem gemeinsamen Auftritt nahmen Werner und Schmidt dennoch eine Zusage mit – diesmal nicht für ihr Unternehmen, sondern für ihre gemeinsame Zukunft.

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